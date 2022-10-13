李遠哲批評二度執政腐化快　羅致政：民進黨最自豪民主機制

▲李遠哲。（資料照／記者林悅翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

前中研院長李遠哲日前接受網路節目專訪時說，民進黨二度執政，得到政權之後，就開始腐化，比過去更快，並批評蔡政府的能源政策畫大餅、錯誤不斷。對此，民進黨立法院黨團幹事長羅致政13日回應，政府的能源政策、減碳目標非常清楚，從來沒有改變過，另也強調民進黨是非常民主的政黨，「最自豪的就是民主機制」。

羅致政今天上午在黨團記者會說，對於能源政策各界有不同看法，但是政府的政策是非常清楚的，整個國家對減碳的目標也是非常清楚的，而且政府朝著這個目標一步一步邁進，至於一些個人的看法，民進黨團當然尊重，但政府的政策從來沒有改變過，方向也很清楚，節奏也是照著規劃來走，這是其基本態度。

此外，媒體關注李遠哲昨天批評，他曾就溫室氣體排放的議題找蔡英文討論，蔡回覆「2024年後不是她的事」，而且只要有資政講對蔡英文有意見的事情，下次就會把他換掉，對此，羅致政說，這個是李遠哲自己的看法，跟其了解的事實有一段差距存在，昨天總統在某個場合也跟很多資政及顧問在一起，聽取他們的意見，「我不認為總統是個偏聽的人，她總是經常的跟台灣的各行各業都有在接觸，百工百業的代表也經常透過各種方式，來向總統表達意見」。

另對於李遠哲評論副總統賴清德說，「在不民主的政黨運作裡面，他很容易會被壓死」等語，羅致政表示，他沒辦法幫忙解讀這句話代表什麼，民進黨最自豪的就是民主機制，所有初選、提名都是照著機制來走，沒有不民主的政黨，因為不民主的是對岸共產黨，民進黨是非常民主的政黨。