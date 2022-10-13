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快訊／綠轟4大罪要鍾東錦守信退選　「難道苗栗要由黑道管警察嗎？」

▲▼ 民進黨團今天上午在立法院舉行「苗栗拒絕殺人縣長，前科累累鍾東錦到底犯了多少罪？！」記者會。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨 立院黨團）

▲民進黨立法院黨團舉行記者會。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨 立院黨團，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

苗栗縣長選戰倒數44天，堅持參選遭國民黨開除的議長鍾東錦近日遭爆料曾犯傷害致死入獄服刑，民進黨立法院黨團13日舉行記者會痛批，鍾東錦曾犯通姦、流氓管訓、殺人未遂、傷害致死等罪，呼籲他遵守承諾退出政壇，並喊話苗栗縣民：難道苗栗要由黑道治「國」，由黑道來管警察嗎？未來苗栗的警察是不是都要直接去砂石場、垃圾掩埋場站崗，去電子遊樂場門口圍事？

民進黨團今天上午在立法院舉行「苗栗拒絕殺人縣長，前科累累鍾東錦到底犯了多少罪？！」記者會。民進黨團幹事長羅致政指出，外界非常關注苗栗縣選情發展，苗栗過去70多年來從來沒有政黨輪替過，未來到底會變得更好還是更壞？是要從「苗栗國」變「黑金帝國」？還是第一次出現政黨輪替，讓苗栗完全翻新？

羅致政說，國民黨不敢提名鍾東錦，民進黨團非常擔心他讓苗栗變成「黑金帝國」，鍾前科累累，根據他自爆和被爆的相關刑案，他至少犯下通姦、流氓管訓、殺人未遂、傷害致死等罪，政治人物最重要的是誠信，如果他對於自己自爆的說法輕描淡寫地帶過去，是忽略民眾檢視政治人物所作所為的態度，也是掩蓋讓民眾了解這個候選人的角度。

立委沈發惠提出3問質疑：第一，鍾東錦之前自稱「劃開腸子（指劃破肚皮腸子外露）只是輕傷」，這是殺人未遂，為此坐牢幾年？現在被爆出傷害致死，總不能說「我把人活活打死了，還好只是輕傷」，且顯然當初他開記者會有所隱瞞，對於傷害致死的重罪隻字不提；第二，鍾東錦敢保證沒有其他案件嗎？第三，鍾曾稱「有殺人立刻退選」，現在被爆出傷害致死，確實殺死人了，是不是應該立刻退選？

▲▼民進黨團「三問鍾東錦」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團「三問鍾東錦」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

沈發惠直言，「人在江湖，除了逞兇鬥狠，講信用也是非常重要的」，鍾東錦今年5月16日記者會說，「只要有人可以拿出我所謂強姦、殺人的證據，我立刻辭去議員職務、退出政壇，甚至發送舉報獎金10萬元」，請他面對自己的承諾，立刻退選，並呼籲苗栗縣民三思：縣長不比議員、議長、立委，警察局直接歸縣長管，若選出一位黑道議長，未來警察局長要直接接受鍾東錦的指揮，未來苗栗的警察是不是都要直接去砂石場、垃圾掩埋場站崗，去電子遊樂場門口圍事？苗栗子弟努力讀書，畢業時拿到縣長獎，卻由一個曾被管訓、殺人未遂、傷害致死、妨害家庭的人頒發獎狀，這樣情何以堪？

副書記長林楚茵諷刺說，人生不是「打game」可以reset（重置），鍾東錦別想靠網路人設一抹過去所犯下的罪行，相信苗栗縣民都很清楚鍾是怎麼樣的人，「不是像鍾東錦說的，臟器外露只是不小心而已，西瓜刀砍人也只是順便」，這樣一個縣長不配代表苗栗縣民，難道苗栗要由黑道治「國」，由黑道來管警察嗎？

▲▼ 民進黨團今天上午在立法院舉行「苗栗拒絕殺人縣長，前科累累鍾東錦到底犯了多少罪？！」記者會。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨 立院黨團）

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關鍵字：

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