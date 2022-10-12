安平古堡改熱蘭遮堡　台南安平民代與里長堅決反對更名

▲文化部規劃將國定古蹟「安平古堡」改為荷據時期的舊名「熱蘭遮堡」，市議員盧崑福與安平區9位里長聯袂招開記者會，表達堅決反對的立場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

文化部規劃將國定古蹟「安平古堡」改為荷據時期的舊名「熱蘭遮堡」，消息一出引起地方極大反彈，市議員盧崑福與安平區9位里長聯袂招開記者會，表達堅決反對的立場。

市議員盧崑福與安平區9位里長強調，安平古堡的知名度聞名國內外，他們痛斥文化部是否留戀台南被殖民當三等國民的日子？尤其台南縣市合併的但書有註明安平二字不可消失，若安平古堡易名入文獻更改教科書，不僅安平歷史被消滅，甚至下一代將不再識安平，因此地方堅決反對文化部這項改名政策，否則將走上街頭抗議來捍衛安平古堡。

文化局文資處長林喬彬則解釋該案不是更名，僅是將內部的二處國定古蹟台灣城殘跡、及熱蘭遮城遺構整合成一處，並定名為熱蘭遮堡，但他的解釋並不被接受。

參與這場記者會的安平區里長，包括里長聯誼會會長黃俊策、華平里長李文江、漁光里長林寧峰、平安里長蔡阿麗、億載里長鄭聰維、國平里長蔡明宏、育平里長黃國信、建平里長傅建峰、及天妃里長周明財等。

盧崑福議員表示，台南市曾在400年前遭荷蘭人佔據建城，除安平古堡外，還包括國定古蹟赤崁樓，當年台南被殖民，所有的住民都是三等國民，他自己是住在安平古堡旁邊，很多台南人都是由安平古堡陪同長大的，現在文化部要更名為荷據時的舊名稱，難道是留戀當年當三等國民的歲月嗎？如果執政的民進黨喜歡被殖民的感覺，為何不先將總統府改為日據時期的日本總督府？

擔任金城里，同時也是安平區里長聯誼會會長黃俊策說，安平古堡改名是大事，是非常嚴肅的事，但文化部卻未尊重地方意見，僅因一位副教授的建議即要改名，熱蘭遮堡的台語要怎麼念？這根本是吃飽換夭。這是要讓地方造反？他強調絕對會抗爭到底。

華平里長李文江也說，文化部這個政策會造成社會不安，他建議可在安平古堡的後面加註這二處古蹟即可。漁光里長林寧峰則以安平古堡的名氣大，多年來帶來的海內外觀光客，帶動地方經濟快速成長，政府不應該擅自更名。

平安里長蔡阿麗強調，她已有80多歲了，跟安平古堡一起走過歷史軌跡，她相信所有的安平人都跟她一樣，對安平古堡有極深厚的感情，更不願意安平古堡被消失。億載里長鄭聰維說，自己出生在安平古堡旁，也成長在哪裡，爬安平古堡的階梯，是孩提時深刻記憶，台南人並不是荷蘭人，為何要改為荷據時的舊名稱？她強調也會以抗爭來捍衛安平古堡。

國平里長蔡明宏也質疑同樣是荷蘭興建的赤崁樓何以不更名呢？他強調也會以抗爭來維護安平古堡的名稱。育平里長黃國信也指安平古堡若易名，絕對會造成地方極大反彈。建平里長傅建峰說，韓國的首都首爾原名是漢城，是殖民時代的名字，韓國人為洗刷被殖民的恥辱，才將漢城改為首爾。天妃里長周明財強調，民國99年縣市合併時有但書，標明安平二字不可滅，若更名教科書也全改，往後安平歷史被消滅，後代子孫也不是安平，這項更名政策若執行，他絕對會發動抗爭護名。