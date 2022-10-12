台南二行里長競選連任驟逝...疑打疫苗引發不適　11／26重新選舉

▲同額競選連任的台南市仁德區二行里長吳忠慶，12日上午驚傳因心肌梗塞驟逝，立委王定宇在臉書PO文哀悼指出，忽聞壯年驟逝，令人驚愕、哀慟、難捨不已。（圖／翻攝自立委王定宇、市議員吳禹寰臉書）

記者林悅／台南報導

同額競選連任的台南市仁德區二行里長吳忠慶，12日上午驚傳因心肌梗塞驟逝，立委王定宇在臉書PO文哀悼指出，和王定宇緊密合作的戰友，今天一早忽聞壯年驟逝，令人驚愕、哀慟、難捨不已！據了解吳里長11日下午打次世代疫苗，清晨疑心肌梗塞驟逝，其快篩陽性，衛生局表示，將依接種疫苗不良事件通報中央。

台南市仁德區二行里長吳忠慶係同額競選連任，12日清晨傳出疑因心肌梗塞驟逝，惟距投票日11月26日只剩倒數1個多月，台南市選委會表示，將依《選罷法》第30條第2項規定停止選舉，再依法辦理該里里長重行選舉，預計最快下周展開領表、登記作業，仍將如期於11月26日完成投票。

▲吳忠慶里長（右）平常熱心地方事務，對於二仁溪整治不遺餘力。（圖／翻攝自市議員吳禹寰臉書）



據了解，57歲的吳忠慶在台南縣市合併前擔任台南縣仁德鄉村長，台南縣市合併後第1屆沒選上，第2、3屆連任，年底將尋求3連任，且因里長任內做出好口碑，此次同額競選連任。吳里長平常熱心地方事務，對於二仁溪整治不遺餘力，也積極結合周邊景觀推動當地觀光，還成立自主防災社區，多次獲水利署評為特優、優等社區，深獲地方好評。

立委王定宇在臉書PO哀悼表示，這幾年在治水防洪、堤岸美化、社區營造、二層行橋保存的工作上，和定宇緊密合作的戰友，這幾天參加里內的重陽敬老活動，上個月還一起騎腳踏車，今天一早，忽聞壯年驟逝，驚愕、哀慟、難捨不已！

據了解，吳忠慶11日下午4時多剛打完次世代第4劑疫苗，12日清晨即傳出驟逝消息，其快篩陽性，引起地方民眾熱議，許多民眾認為吳里長可能為無症狀感染者，他不知確診又打疫苗，疑因此引發心肌梗塞。

台南市衛生局指出，吳里長確切死因仍待檢察官進一步相驗釐清，也會將此案通報為接種疫苗不良事件，待中央進一步調查。