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鴻華Model T電動公車　全國首批量產車15輛交台南

▲台南市長黃偉哲主持15輛Model T電動公車交車儀式，這批車輛由府城客運公司購置，將在年底前陸續上線服務，配置於市區公車6、11、15等路線。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲主持15輛Model T電動公車交車儀式，這批車輛由府城客運公司購置，將在年底前陸續上線服務，配置於市區公車6、11、15等路線。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鴻華先進科技公司Model T首批量產車盛大交車，台南市長黃偉哲12日主持15輛Model T電動公車交車儀式，這批車輛由府城客運公司購置，將在年底前陸續上線服務，配置於市區公車6、11、15等路線。

市長黃偉哲表示，台南市有策略地推動低碳淨零工作，交通部門更全力配合國家「2030年市區公車全面電動化」政策，不但早在2012年就率全國之先通過「低碳城市自治條例」，除了爭取交通部公路總局補助之外，市府亦額外加碼補助業者購買電動公車，自2020年起原則不再補助公車業者購買柴油車。

交通局長王銘德表示，這批電動公車採用鴻海集團旗下鴻華先進研發製造的「Model T」，先前已有1輛Model T在市區公車5路、2路試營運，科技造型和質感內裝獲得好評。這次15輛交付府城客運營運，使台南不但成為Model T首批量產車交付的城市，也是Model T 數量最多的城市。

▲台南市長黃偉哲主持15輛Model T電動公車交車儀式，這批車輛由府城客運公司購置，將在年底前陸續上線服務，配置於市區公車6、11、15等路線。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局長王銘德表示，為了鼓勵客運業者汰換電動公車，市府積極輔導客運業者向交通部及環保署爭取補助，這次15輛車共獲得中央補助約5000萬元，並依據低碳城市自治條例，每輛車最高可由市府加碼補助150萬元。

交通局長王銘德指出，這次15輛Model T電動公車預計配置於市區公車6路、11路、15路，行經台南市東、南、北、中西、安平、安南、永康、仁德各區，沿線行經奇美醫院、成大醫院、台南醫院、嘉南療養院等大型區域醫院；同時串聯臺南火車站、南紡購物中心、新光三越、小西門、花園夜市、臺南市美術館2館、台江文化中心等重要節點及觀光景點，涵蓋了生活、就醫、觀光等需求，歡迎民眾多多體驗利用。

公共運輸處長吳俁之指出，這批電動公車完成交車並上路營運後，全台南市將有57輛電動公車投入服務，已佔全數車輛的14％，日前再獲交通部同意補助38輛「示範型計畫」電動公車，已提案向中央申請審查中的亦有47輛，未來將能突破百輛大關陸續上線服務，讓電動公車愈來愈普及，台南市各地鄉親都能享有低碳綠能的優質公共運輸服務。

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