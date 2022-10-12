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台南2歲至6歲幼兒防疫補貼1千　5.4萬人受惠...28日前趕快去領！

▲台南市教育局提醒民眾，台南市2歲至未滿6歲幼兒防疫補貼1000元，28日前趕緊去領。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市教育局提醒民眾，台南市2歲至未滿6歲幼兒防疫補貼1000元，28日前趕緊去領。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市民有福了！設籍台南市2至未滿6歲幼兒防疫補貼，已於9月29日起開始發放，符合發放資格且8月份領有育兒津貼者，9月29日已直接匯款至家長帳戶，未提供帳戶者，教育局亦已寄發領取通知書至幼兒戶籍地址，並公告現金領取地點，截至10月6日，已有超過7成民眾，約39849人領取完畢。

台南市教育局提醒，尚未領取的家長趕快去領！可於教育局官網查詢幼兒防疫補貼發放方式及領取地點，僅需要輸入幼兒身分證字號即可。

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黃偉哲市長表示，市府考量家長在防疫期間，照顧幼兒增加防疫物資或其他費用支出，因此在財政許可及議會同意下，每位符合領取資格之幼兒可領取防疫補貼1000元，並由教育局優先規劃以帳戶匯款方式辦理，倘無法取得帳戶者，則依幼兒戶籍所在地址，規劃就近領取現金之地點，以方便家長或委託他人領取。

教育局鄭新輝局長表示，台南市2歲至未滿6歲幼兒符合資格者共54757名，目前已有超過7成民眾透過帳戶匯款，或至鄰近之指定學校領取現金，只要是2016年9月1日至2020年8月31日出生，且於2022年8月31日仍設籍於台南市之幼兒，皆有領取資格。教育局已開發線上查詢系統（https://epaper.tn.edu.tw/childcare/），民眾如領取通知書遺失或誤以為詐騙而丟棄，仍可至前揭系統輸入幼兒身分證字號查詢確認，並攜帶相關證件至指定地點領取。

教育局說明，8月份有持續領取育兒津貼者，防疫補貼已於9月29日直接匯入幼兒指定帳戶；未提供帳戶者，則請於即日起至10月28日上班時間上午9時至下午4時，依領取通知書說明就近至指定之學校領取。為就近便民，本次規劃1個月時間請民眾前往指定學校領取，為儘快完成領取作業，請尚未領取的民眾能儘早領取，若家長無法前往，也可委請他人前往領取，疫情期間到校領取時，也請配合學校做好個人防疫，共同維護校園師生安全。

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