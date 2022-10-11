　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

改名熱蘭遮「堡」　李伯利：文化部你麻卡正經A

▲針對文化部文資局決議將安平古堡內兩處古蹟改名為「熱蘭遮堡」，台南市無黨籍市議員參選人李伯利指出，「操弄意識型態，完全沒有意義」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲針對文化部文資局決議將安平古堡內兩處古蹟改名為「熱蘭遮堡」，台南市無黨籍市議員參選人李伯利指出，「操弄意識型態，完全沒有意義」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

針對文化部文資局決議將安平古堡內兩處古蹟「台灣城殘蹟（安平古堡殘蹟）和「熱蘭遮城城垣暨城內建築遺構」合併，並改名為「熱蘭遮堡」，台南市無黨籍市議員參選人李伯利指出，「操弄意識型態，完全沒有意義」。

身為安平、南區市議員候選人李伯利說，一般人是因為運氣不佳才改名，熱蘭遮城改名是為了甚麼？一般人改名是為了「轉虧為盈」，熱蘭遮城改名根本是轉盈為虧！

台南市文化局局長葉澤山指出，依照文資局的更名，市府的觀光宣傳折頁、指示牌更改，再擴及教科書等範圍都須依序調整。

李伯利認為，此舉無疑是勞民傷財，從財政紀律的角度來說，要思考花費預算去改名，對市民能否帶來實質助益，否則根本是在浪費納稅人的錢。

根據台南市政府觀光旅遊局統計，今年初元旦假期時，安平古堡的遊客人數超越去年同時期創下新高。而國慶連假期間，市府亦宣傳安平古堡等古蹟景點迎來疫情後的最高峰。

若安平古堡的觀光客已經如市府所述呈現爆量增長，那麼改名對於觀光效益的提升根本毫無幫助。倒不如將這些錢拿去重整古蹟，做好周邊規劃，讓國內外觀光客留下好印象，才能真正幫助台南觀光產業。

而合併兩處國定古蹟的意義是甚麼？是真的要改變現有古蹟硬體嗎？若只是名稱的更動，卻要如此勞民傷財、勞師動眾，值得嗎？

再者「熱蘭遮」是荷蘭殖民時期的城市名稱，南韓的首都當年是為了去殖民化才從「漢城」更名為「首爾」，而我們卻反其道而行，把現有名稱改為殖民時期名稱，現在的更名難道是懷念被殖民的時光嗎？據悉，台南市政府為了辦「建城400年活動」，2年期間編列了10億元預算，李伯利強調，現在終於了解錢是這麼花的。

►花蓮福康飯店「雙人1泊1食2599元」！限量30組、小旅行首選

ET快訊
第一眼看到什麼？　秒測出你不說但內心「正在後悔的事」
快訊／新北驚見水流屍！29歲行政院職員「裸身趴岸邊」
快訊／新北男全身刀傷　血流滿地陳屍家中
才拿菜刀追16歲高中生！　新北男闖派出所「痛毆27歲值班警」
究極三寶衰遇檢舉魔王！他10分鐘被拍9違規「罰款8300」
快訊／俄羅斯宣布：臉書母公司Meta是「恐怖份子」
3生肖「越老財運越強」　爽翻身下半輩子吃穿不愁
鄭仲茵曬正妹女兒「高挑到要仰頭看」　網驚呼：好美

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

改名熱蘭遮「堡」　李伯利：文化部你麻卡正經A

新北市圖「菜市仔」精神食糧快閃書攤　泰山分館推廣食育觀念

許淑華暫保逢甲碩士學位　蔡培慧：內容相同20%仍屬標準抄襲

世界華人工商協會拜會市府　黃偉哲熱情接待：樂見國際城市締盟

六都生育率及出生率最高城市　桃園國慶寶寶較去年減少29位

濁水溪南岸河床便道路面沉陷　雲林縣府投入688萬改善

從種子到杯子的咖啡桌遊　｢WHAT'S COFFEE你什麼咖？｣發表

東北季風南下並挾帶空氣污染　屏東環保局籲搭乘大眾交通工具

中市致力輔導未登記工廠合法化　盧市長：成效居全國之冠

專刊回顧保育國土歷程、辦展讓檔案活化　玉管處連獲大獎

北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

陸外交部回應蔡英文雙十演說　「台灣沒總統！民進黨別挑釁」

台灣訓練不出橘色惡魔？　網推建中樂旗：世界季軍

台灣藝人「國慶日發聲」被讚爆　邰智源遭虧「不舔沒錢啊」神回應

林宥嘉突Cue《原子少年》清唱超穩　FEniX獻出道曲《Fire Fighter》

IVE成員走紅毯「走路姿勢詭異」　一看鞋子…網傻眼罵爆：太離譜

改名熱蘭遮「堡」　李伯利：文化部你麻卡正經A

新北市圖「菜市仔」精神食糧快閃書攤　泰山分館推廣食育觀念

許淑華暫保逢甲碩士學位　蔡培慧：內容相同20%仍屬標準抄襲

世界華人工商協會拜會市府　黃偉哲熱情接待：樂見國際城市締盟

六都生育率及出生率最高城市　桃園國慶寶寶較去年減少29位

濁水溪南岸河床便道路面沉陷　雲林縣府投入688萬改善

從種子到杯子的咖啡桌遊　｢WHAT'S COFFEE你什麼咖？｣發表

東北季風南下並挾帶空氣污染　屏東環保局籲搭乘大眾交通工具

中市致力輔導未登記工廠合法化　盧市長：成效居全國之冠

專刊回顧保育國土歷程、辦展讓檔案活化　玉管處連獲大獎

科磊即起停供晶圓設備給中國！　路透：SK海力士受影響

第一眼看到什麼？秒測出你不說但內心「正在後悔的事情」

許時清震撼加盟中信特攻　劉志威成幕後最大推手

U23／莊陳仲敖旅美多練曲球　被道奇頂級新秀砲轟印象深

B群什麼時候吃？營養師一圖秒解　推「3種人晚上吞」睡超好

《延禧》最美妃子「路邊疑酒醉」被偷拍！　揭真相網讚爆：超溫柔

他託朋友幫買大樂透「中5600萬大獎」！最後撕破臉告上法院

快訊／新北中和驚傳命案！男脖子、胸口多刀傷　血流滿地陳屍家中

影／男開竹筷簡單神招 只靠包裝袋完美分離

快訊／新北五股驚見水流屍！29歲行政院職員「裸身趴岸邊」

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

地方熱門新聞

颱風吹落萬面旗　屋主曝他送來3萬面

韓國瑜噴金句「陳其邁連任沒人看」

國旗屋升旗　屋主邀他第一位致詞

男持刀搶超商追路人　警圍捕　

他看韓國瑜還在提「愛情摩天輪」笑了

韓國瑜復出了！高雄同台柯志恩

男持刀闖超商！制伏過程曝光

韓國瑜今晚高雄回歸！首秀獻戰友女兒

國旗屋國慶升旗　賴香伶：國家認同文化

游智彬懸賞10萬　鄭文燦論文槍手

韓國瑜現身力挺許采蓁　部署警力曝光

台南塑膠回收廠大火奇美餐車到場

LIVE／國慶焰火嘉義故宮南院登場！

苗栗通霄白沙屯五雲宮王船醮　今凌晨燒王船圓滿落幕

更多熱門

相關新聞

陳女遭性騷擾案社會局裁定不成立

陳女遭性騷擾案社會局裁定不成立

正值台南安平浪人祭音樂會舉辦期間，陳姓女子2020年參加該活動時被王姓男子性騷擾，她提告後歷經王男控告涉誹謗不起訴及台南市社會局性騷擾委員會裁決性騷不成立的3次傷害，她向市議員參選人李伯利陳情，並提醒民眾參與類似大型活動要注意己身安全及相處分際，避免受害。

李伯利：更生人對3大問題成困境

李伯利：更生人對3大問題成困境

水道博物館獲文化部補助成果大開花

水道博物館獲文化部補助成果大開花

漁光島上的流行音樂盛會萬人朝聖

漁光島上的流行音樂盛會萬人朝聖

被吳批卡空總　黃珊珊：一致規範

被吳批卡空總　黃珊珊：一致規範

關鍵字：

熱蘭遮堡李伯利文化部

讀者迴響

熱門新聞

孩子穿390元夜市衣服被老師酸！媽媽霸氣反擊

7-11明起停止免費提供咖啡、鮮食提網

快訊／台鐵今早死傷事故　延誤路段曝

2000元振興津貼發放日期確定　鎮民快備齊2物

「男員警坐超商休息」遭偷拍公審！8+9下場臉腫了

買台南Josh家暴房！屋主轉身見「恐怖彩蛋」

楊冪暗處環抱「許凱臉埋她巨胸」！親密畫面被偷拍

快訊／3:24有感地震　初估3級以上

朴宰範唱一半：我朋友，很帥！　「大咖台灣男神登台」全場瘋掉

26歲男偶像「酒駕毀事業」宣布退團

張立東1晚撩3正妹！信義區夜店「貼臉熱聊勾環抱」

14層都更大樓夾殺5層透天！　建商坦言：不同意戶反悔來不及

吳卓林、房祖名「同父不同命」！

勞退金一次領還月領？網曝長輩1選擇變很慘

即／許淑華遭爆論文抄襲案　逢甲大學調查結果出爐

更多

最夯影音

更多
北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契
「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道

「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面