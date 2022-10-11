改名熱蘭遮「堡」　李伯利：文化部你麻卡正經A

▲針對文化部文資局決議將安平古堡內兩處古蹟改名為「熱蘭遮堡」，台南市無黨籍市議員參選人李伯利指出，「操弄意識型態，完全沒有意義」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

針對文化部文資局決議將安平古堡內兩處古蹟「台灣城殘蹟（安平古堡殘蹟）和「熱蘭遮城城垣暨城內建築遺構」合併，並改名為「熱蘭遮堡」，台南市無黨籍市議員參選人李伯利指出，「操弄意識型態，完全沒有意義」。

身為安平、南區市議員候選人李伯利說，一般人是因為運氣不佳才改名，熱蘭遮城改名是為了甚麼？一般人改名是為了「轉虧為盈」，熱蘭遮城改名根本是轉盈為虧！

台南市文化局局長葉澤山指出，依照文資局的更名，市府的觀光宣傳折頁、指示牌更改，再擴及教科書等範圍都須依序調整。

李伯利認為，此舉無疑是勞民傷財，從財政紀律的角度來說，要思考花費預算去改名，對市民能否帶來實質助益，否則根本是在浪費納稅人的錢。

根據台南市政府觀光旅遊局統計，今年初元旦假期時，安平古堡的遊客人數超越去年同時期創下新高。而國慶連假期間，市府亦宣傳安平古堡等古蹟景點迎來疫情後的最高峰。

若安平古堡的觀光客已經如市府所述呈現爆量增長，那麼改名對於觀光效益的提升根本毫無幫助。倒不如將這些錢拿去重整古蹟，做好周邊規劃，讓國內外觀光客留下好印象，才能真正幫助台南觀光產業。

而合併兩處國定古蹟的意義是甚麼？是真的要改變現有古蹟硬體嗎？若只是名稱的更動，卻要如此勞民傷財、勞師動眾，值得嗎？

再者「熱蘭遮」是荷蘭殖民時期的城市名稱，南韓的首都當年是為了去殖民化才從「漢城」更名為「首爾」，而我們卻反其道而行，把現有名稱改為殖民時期名稱，現在的更名難道是懷念被殖民的時光嗎？據悉，台南市政府為了辦「建城400年活動」，2年期間編列了10億元預算，李伯利強調，現在終於了解錢是這麼花的。