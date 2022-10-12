邀民眾挺弱勢　台南永康就業中心辦「幫盲就不茫」體驗活動　

▲民眾10月11日至11月13日每日上午9時至11時，至永康就業中心臨櫃辦理就業服務及參與體驗活動即可獲精美小禮1份，數量有限送完為止。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市永康就業中心因應10月15日國際白手杖日，安排低視力模擬眼鏡之體驗活動，提醒求職民眾對視力的愛護，民眾亦可矇眼持白手杖體驗，了解視障者日常行動，遇到視障者時可適時協助，從10月11日至11月13日每日上午9時至11時，臨櫃辦理就業服務及參與體驗活動可獲精美小禮1份，數量有限送完為止。



永康就業中心表示，白手杖是視障者行動輔具之一，視障者外出時用於辦識環境路況，以利外出行動。民眾若於路上遇到視障朋友時，覺其需要協助，請先詢問再提供協助，如何提供協助呢:可讓視障者牽住幫助者的手肘部份，前進時兩人保持可行動的距離，切記不要拉或推著視障者走路或是從視障者後方牽引。當路況改變或是需要先行離開時，亦請應事先告知，避免視障者產生緊張與恐懼情緒，永康就業中心期待與社會大眾共同營造友善視障者的生活環境空間。





另外，即日起至10月14日永康就業中心辦理【雙十國慶、就業All In】線上徵才活動，共有24家廠商逾2千個職缺，提供有轉職及求職需求的民眾就業平台，歡迎求職者踴躍上網投遞履歷。欲知活動更詳細訊息可上雲嘉南分署網站：https://goo.gl/R7nenb/或臉書搜尋關鍵字「賈好嘉」或電洽：06-2038560