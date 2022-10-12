宮廟副主委參選里長　竟A清寒物資拿來賄選...約談到案3萬交保

▲檢方調查，謝姓候選人將宮廟準備發放的物資贈予具投票權的選民，涉及賄選。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

苗栗竹南鎮一名謝姓里長參選人，利用身兼宮廟府主委之便，將原本要發放的物資送給有投票資格的里民，檢察官搜索調查後，認定謝姓參選人涉嫌賄選，諭知候選人與其父親各交保3萬元、2萬元，其餘涉收賄選民則請回。

苗栗地檢署調查，竹南鎮聖福里謝姓里長參選人涉嫌利用其身兼聖福宮副主委的身份，將該宮廟原訂用以發放賑濟清寒家庭的物資（每份約1500元）贈送予該里具有投票權之里民。

本案由苗栗地檢署蔡明峰檢察官指揮苗栗縣警察局竹南分局、法務部調查局苗栗縣調查站共同偵辦。經專案小組調取相關資料加以分析，並向苗栗地方法院聲請搜索票獲准後，於昨(11)日發動搜索，同時傳喚謝姓里長候選人及其父親、涉嫌收受賄賂之8位選民到案說明。

經檢察官訊問釐清案情後，認謝姓里長候選人、其父親因涉嫌投票行賄罪犯罪嫌疑重大，涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票行賄罪，檢察官諭知各交保3萬元、2萬元，其餘涉嫌收受賄賂之選民則請回。

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