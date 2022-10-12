黃珊珊提蔣孝嚴沒幫蔣萬安站台　林鶴明：挑撥別人父子感情

▲民進黨副秘書長林鶴明。（圖／Yahoo TV「齊有此理」節目提供）

記者呂晏慈／台北報導

親民黨主席宋楚瑜至今未幫台北市長參選人黃珊珊站台，黃珊珊被媒體問起此事反問，為何不討論國民黨參選人蔣萬安之父蔣孝嚴至今未幫蔣萬安站台？對此，民進黨副秘書長林鶴明12日表示，黃珊珊扯到蔣萬安父親，挑撥別人父子感情，暴露她自身言行的矛盾。

林鶴明今天中午接受網路直播節目「齊有此理」專訪說，黃珊珊大可以直接感謝宋楚瑜對她的栽培，實際上卻是轉移焦點、不正面回答問題，反而扯到蔣萬安父親，挑撥別人父子感情，這不只暴露黃珊珊自身言行矛盾，也是很特別的一次操作。

林鶴明更批評，黃珊珊曾任柯市府副市長，實際上屬於執政方，如今用無黨籍參選，其實是想裝在野，黃珊珊應該告訴大家，她對於大巨蛋、社會住宅、南港交通等市政計畫，是否與台北市長柯文哲不一樣？

另對於外界關注台北市長選舉「三咖督」，是否可能出現棄保效應？林鶴明直言，候選人利用棄保效應掩蓋市政議題討論，是最投機的操作，或許國民黨台北市長參選人蔣萬安期待棄保發生，但若候選人靠棄保當選市長，難道之後棄保的對象會是市民嗎？也許對於民進黨台北市長參選人陳時中提的政策，各界意見不同，但黃珊珊與蔣萬安都應該攤開自己的政見，對市政做出實質討論。