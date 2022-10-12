黃珊珊公布新創政見　點名蔣萬安執行總幹事王浩擋修法

▲黃珊珊新創政策記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

無黨籍台北市長參選人黃珊珊12日公布新創政見，要延續台北市長柯文哲的天使基金計畫，推動5年50億投資新創事業，同時批評國民黨參選人蔣萬安競選執行總幹事、台北市議員王浩，未將2項修正案排入議程審議；王浩則反擊，此案是在2021年6月送到議會，當時蔣萬安根本還沒參選，別張飛打岳飛。

黃珊珊12日上午舉辦新創政策記者會，以「提高資金規模、擴大適用項目、強化國際鏈結」三大主軸為目標，其中要延續柯文哲任內的「台北市投資新創事業推動計畫」，加碼以5年50億天使基金推動創業投資事業，取代單向獎勵補助。

黃珊珊也點名王浩，質疑對方作為台北市議會法規委員會召集人、蔣萬安競選執行總幹事，但連續3個會期都不將「台北市產業發展自治條例」與「台北市產業發展基金收支保管運用自治條例」2項修正草案排入議程審議。

黃珊珊表示，此案已經送到議會很久了，也一直都在跟議員溝通，且法規會召集人可以決定排程，但卻一直不願意排，至今已過2、3個會期，既然蔣萬安非常重視新創，那王浩至少應在此會期排入法規會內進行討論，否則10月底議會就要休會，今年沒有通過，勢必拖延到選舉後，「若這是因為政黨利益的話，我覺得大可不必。」

對此，王浩表示，柯文哲過去8年任內不推動執行此案，卻於卸任前推新創基金，強迫下任市長配合政策，每年需要編列16億元預算，且市府將2個不同使用目的的基金放在同一基金帳戶中，非常不合理，過去已有多次說明過，然而黃珊珊卻搞不清楚狀況、不肯修改。

王浩批評，此案在2021年6月送到議會，當時蔣萬安還沒有宣布參選，且法規會審議期間不問黨派，此案不合理才導致擱置3個會期，盼黃珊珊別張飛打岳飛，當過議員「不會蠢到這種地步吧」。