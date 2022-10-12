連高嘉瑜也不想淌渾水？　媒體人轟陳時中內湖路口造勢「不長眼」

▲陳時中首度前往內湖站路口揮手致意，被居民嗆吵死了。（圖／記者黃國霖攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中今日在路口拜票時，因聲音過大，遭到附近居民痛罵「吵死了王八蛋」。對此，媒體人張禹宣怒嗆，陳時中跑去社區大樓的一側用大聲公鬼吼鬼叫，許多內湖社區大樓都有軍公教退休人員居住，根本沒那麼早起，就算上班族，早上起來被這麼一鬧也是整把火，「重點是最熟悉內湖區域的在地立委高嘉瑜都沒出現，根本不想淌這趟渾水。」

張禹宣12日痛批，陳時中之所以走到哪被罵到哪，跟黨派一點關係都沒有，單純是個人「不長眼」的問題，今天不管換作是誰，七早八早跑到社區大樓附近大吵大鬧都會被嗆聲。不過，張禹宣也認為，可能只有陳時中會白目到在社區大樓下拜票，「叫你時鐘還真的把自己當鬧鐘啊？」

張禹宣表示，一般參選人選擇早上站路口拜票的場合，幾乎都是商辦大樓或是上班族行經的區域，並盡量避開社區大樓，以陳時中今天去的內湖來說，通常都會選在民權東路跟瑞光路口，而且是靠近商辦的這一側。

張禹宣開轟，唯獨陳時中這個「路口菜鳥」小白，第一次初體驗動作生疏就算了，還跑去站在社區大樓的一側用大聲公鬼吼鬼叫，許多內湖社區大樓都有軍公教退休人員居住，根本沒那麼早起，就算上班族早上起來被這麼一鬧，也是整把火，連最熟悉內湖區域的在地立委高嘉瑜也沒出現，根本不想淌這趟渾水。

張禹宣痛批，陳時中事後還自以為親民接地氣，聲稱調小聲就好、各黨派都這樣做，「根本搞不清楚狀況，沒有人會像你這麼白目一早跑到住宅區造勢，恐怕是過去指揮中心待慣了，覺得什麼都要人民配合你，到現在還在不食人間煙火，給這種人當市長全台北市民就每天準備早點名了。」