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中市致力輔導未登記工廠合法化　盧市長：成效居全國之冠

▲▼台中,工廠,合法,盧秀燕,2022九合一大選,2022台中市長。（圖／台串市經發局提供）

▲台中市府推動「特定工廠登記」不遺餘力，今（11）日舉辦「台中市未登記工廠輔導暨永續淨零碳排座談會」。（圖／台中市政府經濟發展局提供，下同）

地方中心／綜合報導

台中市政府經濟發展局聯合七大工商團體於今（11）日舉辦「台中市未登記工廠輔導暨永續淨零碳排座談會」，就工廠改善計畫撰寫、廠區現況改善、外籍移工調派，及ESG（環境、社會、治理）企業社會責任項目等說明及交流。市長盧秀燕出席表示，市府推動「特定工廠登記」不遺餘力，台中1萬170家工廠已進入特定工廠登記制度輔導程序，輔導成效居全國之冠，感謝各方的努力及支持。

盧市長表示，早期無都市計畫，相關法規也不健全，很多工廠設立均自行摸索，經時間變遷，最早設立工廠的廠商反而違法，許多設備設計規劃也不合格，考慮到這些問題，現在全國統一規定，市府今日也特舉行座談會，希望協助更多工廠辦理並通過審核成為正式工廠。

盧市長呼籲，市府輔導程序包含成立單一窗口、低率貸款、舉辦說明會、拍攝教學影片、專案小組關懷訪視等方式；提醒已申請未登記工廠納管者應於明年3月19日前提送工廠改善計畫，希望大家在限時內提出改善計畫，才能搖身一變成為合法工廠。

盧市長指出，雖疫情嚴峻，但在市民及市府共同努力下，台中市近年經濟成績表現亮眼，她剛上任時僅4、5項經濟指標全國第一名，到今年上半年台中市創下10項經濟指標奪冠的好成績，包括商業公司登記家數、實收資本額成長率等，也是六都第一，此外，台中失業率3.6%為六都最低的好成績，這都是台中產業和市府攜手努力的成果。

▲▼台中,工廠,合法,盧秀燕,2022九合一大選,2022台中市長。（圖／台串市經發局提供）

▲台中市長盧秀燕表示，特定工廠登記制度輔導程序成效能居全國之冠，要感謝各方的努力及支持。

盧市長進一步指出，根據2022年《天下》幸福城市大調查評比，台中市在「社福力」及「經濟力」等面向奪得六都第二佳績；在《遠見雜誌》2022年縣市總體競爭力評比中也獲得肯定，奪下「經濟與就業」六都第二的亮眼成績；在2022年度「22縣市有感施政大調查」評比中，台中市更當選「最幸福城市」和「最宜居城市」，希望大家持續努力，共同拚經濟，讓台中越來越好。

經發局表示，座談會下半場邀請工研院產科所副所長張超群、東海大學教授王鳳奎、CSRone永續智庫經理陳厚儒，針對ESG（環境、社會、治理）及企業社會責任進行專題演講及座談。台灣在全球供應鏈中扮演關鍵角色，需回應國際品牌廠商的淨零碳排要求，面對此一淨零之戰，中小企業也面臨供應鏈壓力、消費者期待、未推動淨零碳排恐導致未來無競爭力等挑戰。張副所長建議可依照中小企業體質推動適當的減碳策略，提出對應三大策略以對接淨零趨勢，將淨零排放挑戰轉化成商機，透過相關行動啟動減碳開關，全面邁向淨零。

經發局說明，市府為解決企業缺地問題，持續規劃及開發產業園區，目前開發及規劃中的8大產業園區面積約665公頃，其中潭子聚興產業園區，估計吸引廠商40.5億元資金進駐，將創造近千個就業人口，解決企業缺地問題，也成為輔導未登記工廠合法化及傳統產業轉型的示範區；神岡豐洲科技工業園區二期面積約55.86公頃，於109年1月21日完成核定設置，預定於今年依開發計畫由一期一區市有土地部分先行啟動開發作業，辦理聯外道路堤南路（市有土地部分）拓寬工程，工程標案8月31日已決標，預定於10月24日上午舉行開工祈福典禮。

經發局進一步說明，另擴大神岡都市計畫產業園區，計畫範圍143公頃，於今年7月啟動屯子腳活動斷層地質敏感區地質調查作業，規劃單位預計於今年12月上旬提送調查報告初稿，將依調查結果進行計畫範圍調整及財務可行性評估，如進入都市計畫階段並順利完成審議程序後，約3至5年可完成核定設置。

經發局呼籲，已申請未登記工廠納管者應於明年3月19日前提送工廠改善計畫，且只要經市府核准工廠改善計畫的納管工廠，就可依「青年創業及中小企業貸款要點」向台中商業銀行申請「工廠改善準備金」貸款，享有1.9%低利率、免擔保，且貸款額度最高可達300萬元，歡迎企業主多加運用，計畫如逾期未提送將面臨停止供電供水情事，請業者務必於期限內向市府特定工廠登記單一窗口提出申請（地址：台中市南屯區精科東路17號3樓；諮詢專線：04-2369-6008），以安心拚經濟。

▲▼台中,工廠,合法,盧秀燕,2022九合一大選,2022台中市長。（圖／台串市經發局提供）

▲經發局呼籲，已申請未登記工廠納管者應於明年3月19日前提送工廠改善計畫。

經發局指出，此次座談會由經發局主辦，七大工商團體共襄盛舉，包括台中市工商發展投資策進會、台中市工業會、台中市總工業會、台中市特定工廠促進會、台中市潭雅神工業廠商協進會、台中市烏日區溪南工商協進會、甲安埔廠商協進會，並由財團法人商業發展研究院規劃辦理。

今（11）日座談會，包括盧市長、市議員徐瑄灃、張瀞分、陳本添、經發局長張峯源、消防局長曾進財、台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊、環保局副局長陳沼舟、台中市工業會理事長林國全、台中市總工業會理事長謝宗佑、台中市特定工廠促進會理事長葉振福、台中市潭雅神工業廠商協進會常務理事郭國輝、台中市烏日區溪南工商協進會理事長林裕昌、甲安埔廠商協進會特助羅文麟均到場，立委楊瓊瓔、市議員曾朝榮、羅永珍、王朝坤也派代表出席支持。
 

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