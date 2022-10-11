藍營最強母雞首波大型造勢登場　盧秀燕率9女性縣市長參選人合體

▲藍營最強母雞首波大型造勢登場，台中市長盧秀燕率9女性縣市長參選人合體。（圖／盧秀燕競總提供）



記者游瓊華／台中報導

不敗女王、有藍營最強母雞之稱的台中市長盧秀燕首場大型造勢活動將10月14日登場，地點選在太平運動場，而這也是2018年盧秀燕競選台中市長的首場大型造勢場地。屆時，盧秀燕將與國民黨2022選舉提名10位女性縣市長候選人合體造勢，活動主題為「十全十美・女力挺台灣聯合造勢大會」，凸顯國民黨女力「挺台灣」、女性縣市長「力挺台灣」的使命。

盧秀燕競選總部表示，活動將邀請彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、宜蘭縣長林姿妙，以及高雄市長候選人柯志恩、南投縣長參選人許淑華、嘉義縣長參選人王育敏參與，國民黨主席朱立倫也將到場與十位女性縣市長參選人大合體。

總部強調，盧秀燕4年前以「陽光政治」、「空氣清淨」、「活水經濟」三大主軸競選，這4年來她積極推動空汙改善、讓台中市空品呈現16年來最好的情況，也促進經濟發展、積極招商，降低失業率至六都最低，今年競選連任更提出市民參與，盼延續陽光政治承諾。

不同於競爭對手蔡其昌祭出大咖車輪戰，幾乎周周都有大型造勢活動。盧秀燕9月15日起利用下班時間或假日，陸續與國民黨台中市議員參選人在台中各區舉行「鄉親來燕會」，多為小型見面會，預計要辦34場，本周五（14）日登場的女力聯合造勢大會為盧秀燕首場大型造勢活動。