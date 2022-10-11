上士登競選看板⋯軍方：他不知情　士官休假幫舉牌「遭調職」

▲邱于軒指控國軍違規助選，除穿軍服登競選看板，還有人到場舉牌。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議員邱于軒近期接獲民眾檢舉，疑似有現役軍人於營區內發展政治組織，捐款資助基進黨公職候選人，不僅有人登上競選廣告看板，還有軍人到場舉牌幫助選，她今日協同無黨籍議員參選人徐尚賢和民眾黨議員參選人陳妙真，共同前往步訓部門口抗議國軍嚴重影響行政不中立。

▲邱于軒（中）協同徐尚賢（左）、陳妙真（右）共同前往步訓部門口抗議國軍嚴重影響行政不中立。（圖／記者賴文萱翻攝）

邱于軒指出，有民眾檢舉，一名吳姓軍人穿著軍服，與基進黨候選人合影，還將看板懸掛於營區大門口對向約30公尺位置處，供不特定多數對象閱覽，現已悄悄下架置換；及有現役軍人莊員為基進黨公職候選人舉牌宣揚其政治理念等行為，恐已嚴重違反國防法第六條所明訂「中華民國陸海空軍，應超出個人、地域及黨派關係，依法保持政治中立」規定。

邱于軒嚴正呼籲國防部應嚴守政治中立分際，確遵相關規範，為民表率，將是類僥倖份子予以懲戒，端正軍人風氣，以儆效尤。

對此，陸軍第八軍團指揮部今（11）日表示，所屬吳姓上士妻子將其著軍服的合照，運用於競選文宣，經調查吳士並不知情，且聯繫說明後已於當日移除；另有關集資贊助看板，係吳妻逕向曾從軍已退伍友人募集，非現役官兵所為。

第八軍團指出，吳士雖未參與妻子選舉宣傳活動或擔任職務，無違反「公務人員行政中立法」及「國防法」相關規定，然引發訾議，單位已予告誡。第八軍團強調，遵守行政中立是國軍一貫立場，嚴禁參與各項與選舉有關活動，後續將加強官兵教育，確遵軍隊國家化立場。

▲有民眾投訴，一名國軍（圖右）參加造勢活動並到場舉牌，軍方已依規定懲處並調離現職。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，陸軍教育訓練暨準則發展指揮部則回應，所屬步兵訓練指揮部莊姓士官於9月份利用休假期間，參加高雄市某議員候選人造勢活動，嚴重違反「行政中立」規範，經調查屬實，已依規定懲處並調離現職；另莊士於社群平台留言引起爭議，刻由司法單位調查中。

教準部強調，國軍恪遵憲法，堅守行政中立，軍隊國家化的立場雖多次宣導，然仍有官兵違犯，深表遺憾，將持恆加強要求所屬言行，忠誠履行軍人職責，以防類案再生。

被指控的當事人、台灣基進林園大寮市議員參選人楊佩樺表示，丈夫正因秉持行政中立原則，並未參與自己的任何競選活動，包含決策的過程，所以先生也不了解自己將過去的合照，作為競選看板使用一事。

▲軍方強調，國軍恪遵憲法，堅守行政中立，軍隊國家化的立場雖多次宣導，然仍有官兵違犯，深表遺憾。（圖／記者賴文萱翻攝）

楊佩樺說，該張照片是因為當初結婚時兩人沒錢拍婚紗，因此在高雄新地標落成時，分別身穿護士服與軍服拍攝紀念照，這張照片別具意義，因此後來自己決定作為看板照片使用，但先生並不知情。當軍方接到檢舉時，向先生了解情況，也了解這並非自發行為，因此僅轉告撤下，先生並無違法情事。

楊佩樺批評，國民黨對待國軍是用這種霸凌手段，面對中國解放軍卻像哈巴狗，難道國民黨心中只有中國？當國軍為我們守在第一線，國民黨不但沒有聲援，現在還把國軍抓出來霸凌，令人無法接受。