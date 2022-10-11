基隆+606！專責病房空床率45.6%　市府籲落實咳嗽防護措施

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中今（11日）公布國內本土病例，新增4萬1364例，其中基隆新增606例，全市專責病房空床率45.6%，市長林右昌籲請民眾，儘速完成疫苗接種，落實戴好口罩、手部清潔、咳嗽禮節防護措施，進出人多場所或高感染風險場域，確實配合防疫指引。衛生局叮嚀，儘快完整接種提升保護力，各項疫苗合約醫療院所專診資訊，請詳參「基隆市衛生局」官網查詢。

有關基隆市疫情部分，本市今日606名確診人數中，包括外縣市通報66例，佔10.89%；其中女性336人、男性270人；若以年齡別區分，25-34歲有96人最多，占15.84%，其次45-54歲有93人，占15.35%；至於75歲以上的長者有19人、65-74歲有64人、6歲以下有26人。

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房136床，目前收治74人、空床62床，空床率45.6%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症50名、輕症4名；部立基隆醫院，輕症20名；三總基隆分院、礦工醫院，無收治。

基隆市在推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估18萬8333人，利用快速通道的有4萬8909人，有10萬8136人完成健康條件審核，符合資格已派案8萬5097人，條件不符合則有2萬3039人。

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