死亡+36！最年輕30多歲男「快篩陽住院心衰竭」　確診到死亡僅3天

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(11)日公布國內新增36例新冠死亡個案，當中最年輕為30多歲男性，本身有癌症病史，接種兩劑疫苗，9月30日快篩陽性，後因共病等問題住院，期間出現心臟衰竭懷疑心肌梗塞，經救治仍不幸死亡，從確診到死亡僅3天。

指揮中心今(11)日公布國內新增41364例本土個案，另增74例境外移入，確診個案中新增36例死亡。死亡個案為21例男性、15例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、33例具慢性病史、23例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月28日至10月8日，死亡日期介於10月1日至10月8日。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，死亡個案當中最年輕為30多歲男性，癌症病史，接受化療，接種兩劑疫苗；9/30快篩陽性，經診所視訊確認通報，並因癌症共病問題到醫院住院。住院中出現心臟衰竭，懷疑是心肌梗塞，雖經救治，仍不幸於10/2過世。死因為心臟衰竭疑似心肌梗塞、新冠病毒確診。

▲10/11本土病例分析。（圖／指揮中心提供）

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