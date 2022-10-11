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大陸 大陸焦點 特派現場

4萬變30人史上最冷！九寨溝7天假期僅211人遊玩　陸網嘆超淒涼

▲▼ 九寨溝,四川九寨溝 。（圖／視覺中國）

▲四川九寨溝是大陸知名旅遊景點。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

在嚴格的防疫管控下，大陸今年「十一長假」境內旅遊總人數為4.22億人次，僅有2019年同期的6成。其中，四川最熱門景點九寨溝7天僅迎客211人，平均每天約30人，而往年一天可湧入4萬名遊客。

綜合陸媒報導，九寨溝在今年「十一長假」一共接待旅客211人，堪稱史上最冷，7天迎客人數人分別為1人、7人、4人、55人、60人、53人、31人。10月1日當天只有1名遊客到九寨溝，景區工作人員透露，「『包場』的遊客不是從外面進來的，是當地人。」

然而去年十一長假期間，九寨溝迎客17萬1299人次，今年遊客數僅佔去年同期的0.12%，爆冷原因或與當地的疫情防控政策有關。

▲▼九寨溝預約情況。（圖／翻攝自微博）

▲九寨溝預約情況。（圖／翻攝自微博）

景區工作人員表示，進入四川阿壩州前需要「五天三檢」，落地後需要「三天三檢」，且最後一次核酸（PCR）報告須在24小時內，方可預約景點門票。網友笑說，你一定好奇這些遊客憑什麼進入景區，其實也沒什麼秘訣，就是做核酸。

還有不少網友表示，「熱熱鬧鬧迎國慶」、「荒謬當道」、「淒涼嘅淒咯」、「深圳人可是一個月30檢的，符合條件」、「對生命的安全和尊嚴而言 美景算個屁」。

實際上，在嚴格的防疫下，外出旅遊全憑運氣，結束回到家才算鬆了一口氣，例如湖南鳳凰古城因出現新冠陽性個案，6日8時起實施「全城靜默」，具體解除時間待定。

雲南西雙版納也對涉疫區域實施靜默管理，上千名外地旅客滯留當地機場。當地甚至爆有身著防護衣的武警人員手持槍支、盾牌維持秩序，外流影片可聽見有民眾大喊「你們殺平民嗎？」，引發熱議。

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