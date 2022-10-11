快訊／今本土+41364！新北7719例最多　各縣市確診分布曝

記者趙于婷／台北報導
中央流行疫請指揮中心今公布國內新增41,364例本土個案，另增74例境外移入和36例死亡個案。本土個案以新北市7719例最多，另外包括台中、高雄和台北等7縣市都確診破千例。
▲中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）
今日新增之41,364例本土病例，為19,160例男性、22,193例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(7,719例)，臺中市(5,657例)，高雄市(4,392例)，臺北市(3,959例)，桃園市(3,836例)，臺南市(3,153例)，彰化縣(2,543例)，屏東縣(1,299例)，雲林縣(1,103例)，宜蘭縣(1,052例)，苗栗縣(1,000例)，新竹縣(999例)，嘉義縣(809例)，新竹市(767例)，南投縣(714例)，基隆市(606例)，花蓮縣(599例)，嘉義市(522例)，臺東縣(255例)，金門縣(207例)，澎湖縣(157例)，連江縣(16例)。
指揮中心指出，今日新增36例本土病例死亡個案，為21例男性、15例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、33例具慢性病史、23例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月28日至10月8日，死亡日期介於10月1日至10月8日。
▲10/11新增病例。（圖／指揮中心提供）
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