快訊／今本土+41364！新北7719例最多　各縣市確診分布曝

台大公衛學者詹長權指出，今年是台灣新冠肺炎的災難年，不到半年的時間，國內有超過一萬人染疫死亡，新冠恐成今年台灣第五大死因；他也提到，現行防疫措施無法將疫情壓制在可控制狀況與病毒共存，質疑台灣防疫新方向在哪裡？中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝提出5點回應。