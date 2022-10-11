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社運名醫「強吻女粉」判刑定讞　柳林瑋將向宜蘭地檢報到

▲▼ 柳林瑋被」美的好朋友」前小編告妨害名譽出庭。（圖／記者劉昌松攝）

▲柳林瑋因強吻女粉絲遭判刑定讞，申請移轉到宜蘭地檢署報到發監。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

曾參與太陽花學運的醫師柳林瑋，2017年間以委託工作為由，邀約仰慕他的女大生見面，卻利用2人在車上躲雨的機會，先以創辦網站壓力大，請女大生抱抱、安慰他，再趁機把女大生的頭轉過來，強吻嘴唇5、6秒，高院依強制猥褻判刑8月，經上訴三審遭駁回確定後，台北地檢署原定近日傳喚柳到案執行，但柳已申請改到宜蘭地檢署報到發監。

柳林瑋是網媒「沃草」創辦人，因在洪仲丘事件中發起公民1985聯盟，以及參與太陽花學運而成名，他在2015年間的1場演講中，認識了本案休學中的女大生，2人相互加為臉書好友，2017年4月15日，柳林瑋藉口成立臉書粉專「美的好朋友」，需要委託被害人整理化妝品成分工作為由邀約見面。

隔天柳林瑋載著被害人到台北建國中學校園散步閒聊，不久遇雨返回車內，柳林瑋藉詞經營網路平台精神緊張、備感壓力，要求被害人給予擁抱支持，被害人勉強照做，就在2人頭部互靠肩膀時，柳林瑋突然強行扭動被害人頭部，藉此強吻得逞。

事後被害人在網路上發表文章「這是一場華麗優雅的誘騙」，詳述遭仰慕對象侵犯的過程，網友紛紛開始猜測、影射加害者身分，柳林瑋因此控告被害人涉嫌妨害名譽，被害人為了證明清白，從回文網友中，找出另2名受害人分別作證，因為到柳林瑋家中幫忙打掃等時機遭猥褻。

台北地檢署2019年間以3個強制猥褻罪起訴柳林瑋，一審將柳判刑1年6月，案經上訴高院審理後，認為另2名受害人證詞不足以認定柳犯罪，僅將柳欺侮女大生的部分判刑8月，柳不服上訴三審，最高法院2022年9月間駁回上訴，全案定讞。

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