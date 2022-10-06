快訊／「五教共主」斂財騙色跌神壇　少龍險病死停審半年現逆轉

▲化名「少龍」的徐浩城因涉宗教斂財騙色，到案時自稱擔任中華中正黨榮譽主席，訊後被羈押 。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

自稱「五教共主」、化名「少龍」的華興靈修中心創辦人徐浩城，因涉利用宗教斂財，並挑選單身的年輕貌美女信徒組成「仙女班」、卻藉修行之名性侵，2020年被起訴強制猥褻等多項罪嫌並繼續羈押，隔年1月因病危獲准交保300萬元就醫，今年4月更被裁定停止審判，但台北地院根據醫院函覆徐男病情已穩定可出庭，日前裁定徐男涉案部分將繼續審判，並訂於明年（2023年）1月4日恢復開庭審理。

北院裁定理由指出，徐浩城交保後持續在亞東醫院接受治療，經合議庭依職權函詢徐男病況，醫院函覆指出，徐男在心臟血管內科門診追蹤節律器功能及心臟狀況中，大致算穩定，其B型主動脈剝離經主動脈覆膜支架治療後，目前主動脈狀況穩定，徐男也規律服藥控制，門診時的言語應答無異狀，「應可至法庭開庭應訊」等語。

徐男前年（2020年）6月到案被羈押禁見，同年10月13日被起訴後，經法官裁定繼續羈押禁見，去年（2021年）1月11日法官裁定延押徐男2個月，徐男隔天凌晨出現心跳停止、主動脈剝離等突發狀況，看守所將徐男送往亞東醫院急救保住性命，但發出命危通知。

▲華興靈修中心負責人「少龍」徐浩城被起訴後移審法院。（資料照／記者林敬旻攝）

法官認定徐浩城病況符合「現罹疾病，非保外治療顯難痊癒」的規定，於2021年1月13日改裁定徐男交保300萬元，並限制出境、出海8個月，另不得對本案被害人、證人之身體或財產實施危害、恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤之行為，且除維持日常生活所必需者外，未經法院許可，不得從事與治療目的顯然無關之活動。

徐浩城保外就醫期間，屢次陳報病重危急，需24小時專人協助照顧，法官函詢醫院得知，徐男身體狀況不適合出庭應訊，因此今年（2022年）4月6日裁定徐男涉案部分，應於徐男能到庭以前停止審判，使得這件頗受矚目的性侵案件，中斷審理大半年。

不過北院持續掌握徐浩城病況，最近1次函詢醫院，得知徐男身體狀況「應可至法庭開庭應訊」，認定停止審判的原因已消滅，日前撤銷先前停止審判的裁定，合議庭隨即訂於明年（2023年）1月4日恢復開庭審理。

現年70歲的徐浩城自號「五教共主」、吹噓耶穌跟佛祖都聽他指示，他從1991年起在全台陸續開設道場、廣收信徒，不斷宣揚末日預言，聲稱地球將在2012年毀滅，他會率信徒搭太空梭到別的星球，上萬信徒深信不疑，捐錢追隨，徐男快速累積數億身家，雖被控涉嫌詐欺但均獲不起訴。

2020年新冠肺炎疫情期間，徐浩城聲稱聽他唱歌就能治病防疫，自封「心靈歌手」，此時有人揭發徐男以靈修為名，2016年起專挑單身的年輕貌美女信徒200多人組成「仙女班」，再以「精液可提升修行」、修行失敗將「灰飛煙滅」等藉口性侵至少6人，檢方找到這6位受害「仙女」作證，起訴徐男涉犯強制猥褻等罪嫌，建請從重量刑，徐男始終不認罪。