　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／「五教共主」斂財騙色跌神壇　少龍險病死停審半年現逆轉

▲▼自稱中華中正黨榮譽主席的少龍徐浩城及同夥秘書長李麗華訊後遭警方移送地檢署並建請羈押 。（圖／記者劉昌松攝）

▲化名「少龍」的徐浩城因涉宗教斂財騙色，到案時自稱擔任中華中正黨榮譽主席，訊後被羈押 。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

自稱「五教共主」、化名「少龍」的華興靈修中心創辦人徐浩城，因涉利用宗教斂財，並挑選單身的年輕貌美女信徒組成「仙女班」、卻藉修行之名性侵，2020年被起訴強制猥褻等多項罪嫌並繼續羈押，隔年1月因病危獲准交保300萬元就醫，今年4月更被裁定停止審判，但台北地院根據醫院函覆徐男病情已穩定可出庭，日前裁定徐男涉案部分將繼續審判，並訂於明年（2023年）1月4日恢復開庭審理。

北院裁定理由指出，徐浩城交保後持續在亞東醫院接受治療，經合議庭依職權函詢徐男病況，醫院函覆指出，徐男在心臟血管內科門診追蹤節律器功能及心臟狀況中，大致算穩定，其B型主動脈剝離經主動脈覆膜支架治療後，目前主動脈狀況穩定，徐男也規律服藥控制，門診時的言語應答無異狀，「應可至法庭開庭應訊」等語。

徐男前年（2020年）6月到案被羈押禁見，同年10月13日被起訴後，經法官裁定繼續羈押禁見，去年（2021年）1月11日法官裁定延押徐男2個月，徐男隔天凌晨出現心跳停止、主動脈剝離等突發狀況，看守所將徐男送往亞東醫院急救保住性命，但發出命危通知。

▲華興靈修中心負責人少龍性侵案移審。（圖／記者林敬旻攝）

▲華興靈修中心負責人「少龍」徐浩城被起訴後移審法院。（資料照／記者林敬旻攝）

法官認定徐浩城病況符合「現罹疾病，非保外治療顯難痊癒」的規定，於2021年1月13日改裁定徐男交保300萬元，並限制出境、出海8個月，另不得對本案被害人、證人之身體或財產實施危害、恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤之行為，且除維持日常生活所必需者外，未經法院許可，不得從事與治療目的顯然無關之活動。

徐浩城保外就醫期間，屢次陳報病重危急，需24小時專人協助照顧，法官函詢醫院得知，徐男身體狀況不適合出庭應訊，因此今年（2022年）4月6日裁定徐男涉案部分，應於徐男能到庭以前停止審判，使得這件頗受矚目的性侵案件，中斷審理大半年。

不過北院持續掌握徐浩城病況，最近1次函詢醫院，得知徐男身體狀況「應可至法庭開庭應訊」，認定停止審判的原因已消滅，日前撤銷先前停止審判的裁定，合議庭隨即訂於明年（2023年）1月4日恢復開庭審理。

現年70歲的徐浩城自號「五教共主」、吹噓耶穌跟佛祖都聽他指示，他從1991年起在全台陸續開設道場、廣收信徒，不斷宣揚末日預言，聲稱地球將在2012年毀滅，他會率信徒搭太空梭到別的星球，上萬信徒深信不疑，捐錢追隨，徐男快速累積數億身家，雖被控涉嫌詐欺但均獲不起訴。

2020年新冠肺炎疫情期間，徐浩城聲稱聽他唱歌就能治病防疫，自封「心靈歌手」，此時有人揭發徐男以靈修為名，2016年起專挑單身的年輕貌美女信徒200多人組成「仙女班」，再以「精液可提升修行」、修行失敗將「灰飛煙滅」等藉口性侵至少6人，檢方找到這6位受害「仙女」作證，起訴徐男涉犯強制猥褻等罪嫌，建請從重量刑，徐男始終不認罪。

►MIT石墨烯孅塑褲穿上超顯瘦！驚爆價980元

ET快訊
好大官威！台南警「抓到法官妻」違規　夫怒到場理論
快訊／普悠瑪撞到人！　司機目擊男彈飛亡
登山女神為何要約泡換贊助？　他親解「超燒錢內幕」
快訊／酒駕男女雙載撞安全島　噴飛1死1重傷
民眾黨最美發言人！她初登場「一戰成名」　網驚：可以出道了
快訊／「五教共主」斂財騙色跌神壇　少龍險病死停審半年現逆轉
虎航推「日韓泰機票1010元起」！　上午10時開始搶票
路邊攤下藏稚童！　爸媽打造「秘密基地」暖哭萬人
他球場下跪求婚！長髮妹見「超大戒指」變臉　飆粗口賞巴掌

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

好大官威！台南警取締違規「抓到法官妻」　夫到場要帶隊警官理論

快訊／苗栗機車酒駕男女雙載撞安全島　噴飛對向車道1死1重傷

快訊／「五教共主」斂財騙色跌神壇　少龍險病死停審半年現逆轉

快訊／普悠瑪延誤發車撞到人！司機目擊男站鐵軌旁　擦撞彈飛亡

3賊偷1000元香油錢「我伸進去只是在玩」　得罪神明結局超慘

台南2車路口猛撞！「車頭變形爛毀」1男頭部受傷送醫

登山女神約泡金主！　正宮1262字揭曾格爾心機：那夜我邊哭邊截圖

快訊／國1「4車連環撞」　回堵3公里

登山女神約泡金主！　正宮深夜發文控曾格爾：嗲邀開房募款

三重今晨槍擊！2男1女開房間起衝突　49歲男遭埋伏中彈

「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

余祥銓「模仿動物」逗樂余苑綺兒女　曝姊弟個性差異…網讚：最好舅舅

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

他買飲料驚見蓋子瑕疵...　厭世猛戳！吸管：我就承擔

開槍畫面曝！建設公司老闆遭近距離轟3槍　妻背包狂揮打跑槍手

魏如萱離婚了！4年婚姻「好聚好散」　和隆宸翰「已辦妥相關手續」

搞威貓霸占浴室不給媽洗澡　躺地耍賴還頂嘴：我先來的

機車放濕內褲遭獼猴打劫　拿走前偷聞...他笑：衝啥毀

好大官威！台南警取締違規「抓到法官妻」　夫到場要帶隊警官理論

快訊／苗栗機車酒駕男女雙載撞安全島　噴飛對向車道1死1重傷

快訊／「五教共主」斂財騙色跌神壇　少龍險病死停審半年現逆轉

快訊／普悠瑪延誤發車撞到人！司機目擊男站鐵軌旁　擦撞彈飛亡

3賊偷1000元香油錢「我伸進去只是在玩」　得罪神明結局超慘

台南2車路口猛撞！「車頭變形爛毀」1男頭部受傷送醫

登山女神約泡金主！　正宮1262字揭曾格爾心機：那夜我邊哭邊截圖

快訊／國1「4車連環撞」　回堵3公里

登山女神約泡金主！　正宮深夜發文控曾格爾：嗲邀開房募款

三重今晨槍擊！2男1女開房間起衝突　49歲男遭埋伏中彈

海口突下令「全市靜態管理」！ 人員不得外出、公共交通停運

男比女更容易罹癌！研究證實：風險高10.8倍　女性1優勢先天防癌

療癒！繽紛「高空膠囊車」緩緩移動　韓版灌籃高手平交道一起拍

國慶禮賓服裝「2大特色」被狂轟！　網戰翻：我對台灣太陌生

快訊／陳明通現身立法院　沉默避談林智堅論文、泰國行曝光等爭議

基隆捷運如期動工！環評提報環保署　交長：明年第四季開工

好大官威！台南警取締違規「抓到法官妻」　夫到場要帶隊警官理論

登山女神為何要約泡換贊助？　他親解「超燒錢內幕」：沒百萬難登頂

台積電上漲5元站上450！　台股漲逾80點、挑戰13900

姊妹不抽菸「同時罹肺癌」傻了！醫揭1關鍵嘆：機率多7倍

楊冪問好友「和Angelababy誰好看」 他狂冒冷汗：該下播囉XD

社會熱門新聞

女大生遭撿屍　警衝PaPa救人來不及了

她睡醒驚呼「夢到被一群鬼抓」男同學秒嚇到

女大生宿舍大戰小男友28次　懷孕稱被性侵

車內連結狂啾啾！小三被弄破皮喊「都紅了」

你睡我每天5千　人夫欠167萬元！正宮怒吉

中友電梯「15F直墜B5」！民嚇傻

登山女神約泡金主！　正宮深夜控曾格爾：嗲邀開房募款

登山女神求斗內竟勾搭已婚富商　正宮痛心發聲

開槍畫面曝！建設公司老闆遭近距離開3槍倒地

登山女神約泡金主！　正宮1262字揭曾格爾心機

加速超過公車後　騎士自撞花臺命危

聽狗叫聲下樓！16歲少女遭姊同學性侵

新北三重傳槍響！　49歲男「手臂中彈」送醫

好市多高山茶竟混充越南茶　台灣茶比例僅佔1/10

更多熱門

相關新聞

女大生宿舍大戰小男友28次　懷孕稱被性侵

女大生宿舍大戰小男友28次　懷孕稱被性侵

一名林姓女大生和未滿16歲少年小明（化名）交往，將對方帶回大學宿舍，在7周內共發生28次性行為，懷孕後竟稱遭性侵。但橋頭地院法官認為，林女在LINE均以「老公」稱呼對方，不採信她的辯詞，判10月徒刑、緩刑3年。

聽狗叫聲下樓！16歲少女遭姊同學性侵

聽狗叫聲下樓！16歲少女遭姊同學性侵

科技男請美女吃米其林反挨告性侵

科技男請美女吃米其林反挨告性侵

女大生遭撿屍　警衝PaPa救人來不及了

女大生遭撿屍　警衝PaPa救人來不及了

強拉女工讀生手摸下體　天母狼醫下場曝

強拉女工讀生手摸下體　天母狼醫下場曝

關鍵字：

性侵少龍五教共主仙女班心靈歌手強制猥褻

讀者迴響

熱門新聞

兒外出19年沒消息竟是「躺在後院」

女大生遭撿屍　警衝PaPa救人來不及了

她睡醒驚呼「夢到被一群鬼抓」男同學秒嚇到

新婚5天！夫妻吞整罐壯陽藥陳屍酒店

路邊攤下見稚童小房間！網：另一種幸福

快訊／原子少年成員「侵犯未成年女」 首發聲道歉了：接受一切懲處

民眾黨最美發言人！網驚：這可以出道了

莉婭卸貨倒數「9個月巨肚曝光」

原子少年小孩「演藝圈前輩不挺了」：先學做人

高雄「電梯公寓」正夯！2天賣9成　業者分析：總價帶太香

女大生宿舍大戰小男友28次　懷孕稱被性侵

孫生女友夜店曖昧人夫…遭正宮踢爆「是事實」

他球場求婚！長髮妹見「超大戒指」飆粗口賞巴掌

阿基師「消失螢光幕2年」近況曝！

車內連結狂啾啾！小三被弄破皮喊「都紅了」

更多

最夯影音

更多
「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西
原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

余祥銓「模仿動物」逗樂余苑綺兒女　曝姊弟個性差異…網讚：最好舅舅

余祥銓「模仿動物」逗樂余苑綺兒女　曝姊弟個性差異…網讚：最好舅舅

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面