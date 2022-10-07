理財專家誆投資「乙太幣」海撈2.3億　每月獲利超過千萬！

▲廖泰宇吸金遭重判10年定讞。（圖／翻攝自廖泰宇臉書）

記者吳銘峯／台北報導

被稱為「理財專家」的廖泰宇，2018年因馬勝金融集團吸金案一審被判刑8年，但他另起爐灶，以「凱莉星球」及「以太世界」等投資方案，標榜投資虛擬貨幣「乙太幣」保證獲利對外招商，在台、日兩地吸金近2億3千萬元。一審將他重判有期徒刑10年8月，二審再加重刑期為12年，不過更一審又改回有期徒刑10年。全案再上訴，最高法院7日駁回上訴定讞，此外，同案被告、洪姓女牧師也遭判刑2年，緩刑5年。

檢調單位2015年間破獲馬勝集團吸金案件，當時為集團成員的廖泰宇也被法辦，但他另起爐灶，對外自稱「廖偉辰」、「Star 老師」，自2017年5月起，先後擔任馬來西亞籍陳姓男子所創設之「凱莉星球」、「以太世界」等投資方案在臺灣之負責人，利用 LINE、微信等通訊軟體設立群組，或召開投資說明會，擔任講師，以保證獲利為由，招攬下線會員。

檢調單位再度破獲廖泰宇的集團，此外也查出某教會的洪姓女牧師參與廖泰宇集團，並鼓勵不少教友充當下線。全案偵查終結後，檢方對廖男、洪女等人提起公訴。

一審法院審理後，將他重判有期徒刑10年8月。案經上訴，二審高等法院審理後，重新計算犯罪所得，發現廖男自2017年5月起到2018年9月間遭查獲，短短16個月內，就在台灣、日本兩地吸金達9億6千多萬元，自己也獲利3億4千5百餘萬元，平均每個月不法獲利高達2千萬元，因此二審將他加重改判12年。

全案到了更一審，更一審改認定廖男總計吸金2億3千餘萬元。因此改將他判刑10年，另外洪女則被法院痛批未善盡傳道之職，利用教會辦公室招攬投資，但她參與程度與金額均低於廖男，並已賠償投資人損失，因此改判刑2年，宣告緩刑5年，還須支付30萬元給予公庫，及提供200小時義務勞務、接受6場法治教育。全案再上訴，最高法院7日駁回上訴定讞。