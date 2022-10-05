猥褻15歲妹！狼兄竟喊冤「她比我還壯」　私密處驗出DNA定罪

▲男子強壓同父異母的妹妹，猥褻得逞，遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

南投擔任保全人員的阿徐（化名），2020年6月間趁家中只剩他與同父異母、當時年僅15歲的妹妹2人時，在房間內強脫妹妹衣服，再強行親吻嘴巴、胸部。阿徐被逮後否認犯罪，還辯稱妹妹「比我壯碩」，不可能壓制、猥褻。但法院在妹妹左胸部上驗出阿徐的DNA，最高法院因此將阿徐判刑11月定讞。

判決指出，案發於2020年6月間，晚上8點多妹妹才剛回家，就看見家中只剩阿徐一人，阿徐在一樓客廳沙發上也已經喝得醉醺醺。阿徐看到妹妹回來，就使喚她去買酒，並招呼妹妹進阿徐房間一起喝酒。妹妹開了一罐啤酒，沒多久，阿徐突然站起身來關上房門，接著就突然撲到妹妹身上，開始強吻，並試圖脫掉妹妹的衣服。

妹妹雖然大喊不要，但家中沒人，最後仍被阿徐猥褻得逞。事發後妹妹告知生母，生母大驚，隨即帶妹妹前往醫院驗傷、報警，警方循線逮捕阿徐。檢方依照《家庭暴力防治法》「妨害性自主」罪嫌，對阿徐提起公訴。

法院審理時，阿徐否認犯罪，辯稱當晚剛下完班睡在一樓，完全沒有進入過房間，也不知道妹妹為何要跑出去；還說對妹妹的教育比較嚴格，確實會動手打，所以妹妹才以報復心態提告。而阿徐更說，妹妹「比我壯碩」，自己根本沒辦法壓制她，根本沒有犯罪。

但法院在妹妹的左胸部上，驗出阿徐的DNA。阿徐雖狡辯說妹妹供述不實，無從百分之百確認採自被害人左胸上的DNA是來自於自己。但事實擺在眼前，法院根據這些客觀事實認定阿徐有罪，一審將他判刑10月；上訴二審後，台中高分院更加重改判11月。全案再上訴，最高法院日前駁回上訴定讞。