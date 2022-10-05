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社會 社會焦點 保障人權

天母狼醫強拉女工讀生手摸下體　噁喊：好想把妳脫光...下場出爐

記者黃宥寧／台北報導

緊鄰近天母棒球場耳鼻喉科診所洪姓醫師（60歲），無償提供房間給女工讀生住，卻利用2人獨處時間，不害躁說：「妳學姐以前都有給我抱」、「好想把妳脫光光」，並抓住其手逼撫摸生殖器，猥褻得逞。後來工讀生向友人哭訴並決定報警，檢方依法起訴。審理時，狼醫始終否認犯行，士林地院日前審結，依強制猥褻罪，處有期徒刑9月。

去年9月晚餐時間，洪醫到2樓房間與20歲女工讀生小貞（化名）用餐，用餐完後，小貞要求洪醫離開房間，但洪男竟藉僱主身分，說：「離開之前那不然抱一下」、「妳學姐以前都有給我抱」接著以雙手強行環抱，徒手撫摸背、臀，小貞想用力推開，卻遭緊抱無法掙脫，隨後洪醫又叫小貞轉身，開始撫摸胸、大腿及陰道等部位，下秒抓住她的手撫摸生殖器，強制猥褻得逞。

審理時，洪醫辯稱：「當天我跟小貞有在診所二樓一起吃飯，我不知道她為何要告我，我沒有做這件事」。其律師則辯護說，當下是為表友好才以右手摟了小貞肩膀，沒有碰觸她身體其他地方，根本沒有任何猥褻行為，甚至反控是剛好遇到小貞好友小君（化名）進房門，小貞與小君擔心未經洪醫同意，私自複製鑰匙，擔心會被追究刑事責任，因此才故意編造被猥褻的情節意圖誣陷洪醫。

▲桃園市胡姓男子2020年10月間在中壢區某公園內，見身材曼妙女子獨坐椅子竟起色心，自後方熊抱女子雙手襲胸得逞。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

▲天母洪姓狼醫對20歲女工讀生伸出狼爪，強制猥褻得逞。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

辯護人甚至向法官說：「女性的名節很重要，男性的名節難道就可以遭到隨意毀壞？ 」接著說，洪醫以自己名字成立診所開業20年，今日被以毫無證據的虛構情節告以不名譽之罪，錯在哪裡，只有錯在跟小貞獨處一室，然後「抱一下」，之後所有善意請人道歉、補償的好意，卻又被惡意說成猜測的證據，因此認為小貞根本與證人串通、歡樂計畫如何讓洪醫被定罪，故認小貞指控都不是真的，請求無罪。

小貞學妹向法官指出，案發後洪醫有打電話給她，並說自己做錯事想跟小貞道歉和賠償，更說他有問小貞「能不能像父女之間的擁抱」。法官勘驗錄音發現，小貞與朋友對話提到，洪醫有說他妻子去世很久，有問能不能抱一下，因此認與小貞證述大致相符。

合議庭審酌，洪醫身為小貞雇主，竟為滿足自己私欲，造成小貞心靈創傷，利用下班共進晚餐之便，在自己診所2樓房間內強制猥褻，案發後始終否認犯行，未見有真摯悔意態度，且迄今均未向小貞道歉或賠償，洪醫自陳從事醫師30年，已婚、2個小孩已成年，目前是耳鼻喉科診所負責人，月入約10幾萬元等，依強制猥褻罪，處有期徒刑9月。

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