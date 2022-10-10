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參加「浪人祭」色師強吻女子辯嬉鬧　性騷罪判刑確定

▲陳姓女子與友人參加「浪人祭音樂活動」，在聆聽樂團表演時，遭王姓英文教師藉酒強吻讓陳女受到驚嚇，事後王男拒不道歉且否認犯情，一審依性騒擾罪判王男4月，經上訴遭台南高分院駁回。（圖／民眾提供）

▲陳姓女子與友人參加「浪人祭音樂活動」，在聆聽樂團表演時，遭王姓英文教師藉酒強吻。（圖／民眾提供）

記者林悅／台南報導

獨立音樂盛典的「浪人祭」驚傳性騷擾案，2020年7月，陳姓女子與友人參加「浪人祭音樂活動」，在聆聽樂團表演時，遭王姓英文教師藉酒強吻，陳女受到驚嚇喝止並推開王男，事後王男拒不道歉，經報警提告，一審依性騒擾罪判王男4月，經上訴遭台南高分院駁回定讞，不得再上訴。

判決書指出，2020年7月26日，陳女前往台南市安平區安北路與城平路口參加「浪人祭音樂活動」，因與王男彼此有共同朋友，而一起在野餐墊基地碰面，2人有打招呼、並有先行聊天，當天晚上7、8時許，移動到野餐墊基地左前方，較看得到舞台的地方，於該處一起聽音樂，並有互搭肩膀等情事。

聽音樂的時候，王男將陳女從地板上拉起來，搭肩甩頭，王男突然壓住陳女右臉頰並往左邊推，王男親陳女的左臉頰，當王男親到陳女臉頰時，陳女馬上推開王男，大喊「你在幹嘛」，並用毛巾打王男，王男當下的反應竟是「嬉鬧」。

陳女推開王男後，就去叫在地上的侯姓友人，指著王男問說「他是誰」，侯姓友人說出王男姓名，陳女再問王男讀哪所學校，侯姓友人說是中山大學。

陳女在案發當下的反應是驚嚇、火大，當晚回去民宿拿行李後，就馬上搭火車回高雄。隨後陳女請賴姓友人幫忙聯繫王男，也自行在臉書聯絡王男，要求王男當面道歉，但遲至凌晨均未獲王男道歉，陳女即於翌日凌晨1時45分許報警提告。

王男庭訊中惟矢口否認有何性騷擾之犯行及犯意，辯稱他與陳女是到場地才認識的，陳女是他朋友的朋友，其和陳女在當天浪人祭活動的樂團，表演比較激烈時，有互搭肩膀，但沒強吻告訴人之臉頰云云。陳女於2020年7月26日於臉書之發文：「如果沒有燈光打下來，其實很難看清楚...」，故陳女自承當時所在位置視線不良，依當時天色昏暗，只有幾盞燈之情形下，不排除有誤認之情形。且陳女事後在社群媒體公開之發文，有提到只差一點點碰到她，是否碰到陳女，從陳女發文來看有疑義之處，且他當時與女友形影不離，不可能對陳女有性騷擾之行為，王男把陳女從地上拉起，但王男女友在場，不可能對一個陌生女子做出從地上拉起這麼浪漫的舉動，明顯不符合常規。

法官認為，衡諸常情，若非王男確有對陳女做出親吻臉頰之動作，使陳女感覺到不舒服、受到侵犯，又驚又怕又火大，應不致於要如此大費周章的透過共同友人，希望聯繫上王男向其當面道歉，況陳女與王男當日係第一次見面，2人間並無任何仇怨糾紛，陳女並無虛構捏造事實以構陷王男之動機及理由。故參酌證人於一審所證述之案發後經過，以及其等人之間於社交通訊軟體上對話紀錄內容等間接之情況證據，自得補強佐證陳女之指述，並非空穴來風，應屬實在。

法官認，一審以本案事證明確，依法論罪科刑，並審酌被告王男利用參加「浪人祭」音樂活動，以右手環繞陳女右肩，跟隨音樂節奏，甩頭互動時，竟不思自制，逞一己私慾，趁陳女毫無防備、不及抗拒之際，以右手將陳女頭部轉向王男自己，強吻陳女左臉頰及左嘴角處，對陳女為親吻之性騷擾行為，任意侵犯他人身體自主權，造成陳女感受驚嚇、不適及心理不安全感，對陳女之身心健康與人格發展，有不良影響。

王男亦缺乏對他人尊重觀念，破壞社會秩序，危害善良風俗，所為實屬可議；暨考量王男犯罪情節，及犯後飾詞隱瞞，始終否認犯行，無端耗費司法資源之犯後態度，拒絕向陳女道歉，至未能獲得陳女原諒，並審酌王男於一審供述學歷為大學畢業，目前從事英文教師工作，每月收入約新台幣3萬元之經濟狀況等一切情狀，量處有期徒刑4月，並諭知如易科罰金之折算標準。

二審法官經審核一審原判決認事用法並無違誤，量刑亦屬妥適。被告王男上訴意旨仍執前詞，否認犯行，然其所辯均無可採，上訴意旨指摘原判決不當，自無理由，應予駁回。

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