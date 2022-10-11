▲自稱鄭文燦研究專家，游智彬懸賞10萬尋找鄭文燦論文槍手

▲游智彬自稱鄭文燦研究專家。（圖／游智彬提供）

記者楊淑媛／桃園報導

4個月來打著「打燦抓堅」旗號，贏得聲量的中壢區市議員候選人游智彬，日前揭發市長鄭文燦台大國發所論文涉抄襲後，宣稱明(11)日召開「懸賞10萬尋找鄭文燦論文槍手、共犯林佳龍踹共」記者會。游並痛批鄭文燦是讓桃園負債累累的市長，踐踏民主，找來抄襲的林智堅，現在自己也爆出抄襲，哀歎桃園從國門之都變成抄襲之都。

游智彬說，過去的桃園，是疼惜桃園人的桃園；過去的桃園，是疼惜民主的桃園；過去的桃園，是疼惜自由的桃園。但是今天，桃園變了，現在的桃園，變成一個抄襲的桃園；現在的桃園，變成弊案連連的桃園；現在的桃園，變成負債1500億，債留子孫的桃園；現在的桃園，變成要賣田賣地8年賣700億的桃園。

游智彬表示，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬做兩屆桃園立委，既不住在自己的選區，也不願意勤做選民服務，國民黨議員詹江村罵譙到無力。游說鄭運鵬根本是一隻不做服務又懶惰又兩光的月月鳥，稱為「兩光鳥」。林智堅論文抄襲被爆料，不知論文書寫為何物的鄭運鵬，不分青紅皂白硬要挺林智堅，結果台大判定林智堅抄襲。

自稱「鄭文燦研究專家」的游，再批鄭運鵬除了瞎挺林智堅，日前鄭文燦論文抄襲被爆料，鄭運鵬依然瞎挺說鄭文燦是天才兒童！游智彬11日於律師事務所召開「懸賞10萬尋找鄭文燦論文槍手、共犯林佳龍踹共」記者會。