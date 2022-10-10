韓國瑜復出高雄同台柯志恩　再提「愛情摩天輪」：妳太小看了！

記者賴文萱、陳宏瑞／高雄報導

年底九合一選戰進入倒數，前高雄市長韓國瑜選在今（10）日國慶日當天重返高雄，替高雄市議會前議長許崑源的女兒許采蓁輔選站台，也跟國民黨高雄市長候選人柯志恩同台。他晚間除了替許采蓁助講之外，也特別為柯志恩拉票，並在台上重提愛情摩天輪當初設計的初衷，笑說「妳太小看了！」

▲韓國瑜替許采蓁站台，同台柯志恩，一起出席競選總部成立大會助講。（圖／記者賴文萱攝）

▼韓國瑜、柯志恩站台許采蓁競選總部成立。（圖／記者賴文萱攝）

今晚許采蓁競選總部成立大會於晚間7點半正式開始，韓國瑜於晚間8點15分到場後先替許采蓁拜票。接著，向站在一旁的柯志恩提起切割愛情摩天輪一事，並笑說「妳太小看了！」

韓國瑜說，全台灣愛情之河在高雄，如果發展愛情產業鏈，讓每一個台灣結婚的人都想來愛河拍張照片，這樣會繁榮婚紗禮服、糕餅店、飯店、計程車行業、夜市，因為只要想要結婚的台灣人都會想來高雄，而這就是他們當初設計愛情摩天輪的想法。

▲▼韓國瑜、柯志恩替許采蓁站台，台下韓粉瘋狂。（圖／記者賴文萱攝）

韓國瑜說，各位，流行歌90％都跟愛情有關，連續劇也是，所以他要跟柯博士道歉一下，是他沒跟她解釋清楚。最後，他也在台上向支持者喊話，「如果陳其邁連任，當天晚上大家就會說，這早就知道了，第2天全高雄沒人會討論，本來贏就是正常。但如果柯志恩贏了，隔天整個高雄大家都會炸鍋。」

▲韓國瑜、柯志恩替許采蓁站台。（圖／記者賴文萱攝）

韓國瑜說，陳其邁連任就好像是第一台八點檔連續劇，大家都知道劇情那都固定的，不要再看了；柯志恩若贏了，就是第二台八點檔連續劇，一直到聖誕節，明年春節、端午、中秋，全世界華人、全台灣都會在看高雄。所以，要讓高雄創造二次奇蹟，要轟動全台灣、震撼全世界的華人，一定要讓柯志恩高票當選。

▼國民黨高雄市議員候選人許采蓁競選總部成立。（圖／記者賴文萱攝）