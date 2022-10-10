韓國瑜回歸再噴金句！　選舉像八點檔「陳其邁連任沒人要看」

▲韓國瑜替許采蓁站台，同台柯志恩，一起出席競選總部成立大會助講。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

前高雄市長韓國瑜選在今（10）日國慶日當天重返高雄，替高雄市議會前議長許崑源的女兒許采蓁輔選站台，助講期間也發揮他過去妙語如珠的口才，再噴金句。他把選舉比喻成八點檔，直言「陳其邁連任就好像是第一台八點檔連續劇，大家都知道劇情那都固定的，不要再看了；柯志恩若贏了，就是第二台八點檔連續劇，一直到聖誕節，明年春節、端午、中秋，全世界華人、全台灣都會在看高雄。」

▼韓國瑜、柯志恩站台許采蓁競選總部成立。（圖／記者賴文萱攝）

今晚許采蓁競選總部成立大會於晚間7點半正式開始，韓國瑜於晚間8點15分到場後，先後替許采蓁、柯志恩拜票。他助講時把選舉比喻成八點檔說，「大家看八點檔連續劇，第一台是男女主角見面，男的說妳好漂亮，女的說妳好英俊 ，喝一杯咖啡後就說我們結婚。第二天，這台八點檔沒人看，有夠無聊。」

接著，韓國瑜又說，「大家打開第二台連續劇，男、女在咖啡廳見面，2人互相喜歡，但男女主角爸媽卻反對，吵起來了。第二天你們想看哪一家的八點檔連續劇？」

韓國瑜向台下支持者喊話，「11/26投票，如果陳其邁連任，當天晚上大家就會說，這穩當選的，早就知道了，第2天全高雄沒人會討論，本來贏就是正常。但如果柯志恩贏了，隔天整個高雄大家都會炸鍋。」

▲▼韓國瑜、柯志恩替許采蓁站台，台下韓粉瘋狂。（圖／記者賴文萱攝）

韓國瑜說，陳其邁連任就好像是第一台八點檔連續劇，大家都知道劇情那都固定的，不要再看了；柯志恩若贏了，就是第二台八點檔連續劇，一直到聖誕節，明年春節、端午、中秋，全世界華人、全台灣都會在看高雄。所以，要讓高雄創造二次奇蹟，要轟動全台灣、震撼全世界的華人，一定要讓柯志恩高票當選。

▼國民黨高雄市議員候選人許采蓁競選總部成立。（圖／記者賴文萱攝）