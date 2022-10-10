韓國瑜復出首秀還在提「愛情摩天輪」　他笑了：高雄人安心了

▲韓國瑜替許采蓁站台，同台柯志恩，一起出席競選總部成立大會助講。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

前高雄市長韓國瑜今（10）日晚間回歸高雄，在國民黨籍市議員候選人許采蓁競總成立大會上發表談話，再提愛情摩天輪設計初衷。台灣基進三民區市議員候選人張博洋表示，「看到你還在摩天輪，高雄人就安心了！」

張博洋表示，韓國瑜其實就是藉由全台輔選幫自己重出江湖試水溫，但罷韓兩年後再度於高雄公開發言，內容卻依然只有愛情摩天輪與路平燈亮水溝通，絲毫不見這兩年有反省的跡象，看到韓國瑜沒什麼長進，高雄人就放心了，再次證明當初罷免的決定完全正確。

▲韓國瑜提愛情摩天輪，張博洋狠酸，再次證明當初罷免的決定完全正確。（圖／張博洋-客家後生選三民臉書）

針對韓國瑜表示若柯志恩當選，全高雄會「炸鍋」，張博洋表示，柯志恩現在應該擔心的，是變不出新把戲的韓國瑜出現站台，是否會幫自己的選情「砸鍋」，畢竟高雄人都忘不了，「辣個男人」當初是如何背棄承諾，丟下高雄人去選總統。

張博洋也呼籲，兩年來，高雄往前走了，市政也快步推動了，不要讓國民黨有機會再度用謊言、唱衰、吹牛的政客來耽誤高雄。

▼韓國瑜、柯志恩站台許采蓁競選總部成立。（圖／記者賴文萱攝）

今晚許采蓁競選總部成立大會於晚間7點半正式開始，韓國瑜於晚間8點15分到場後先替許采蓁拜票。接著，向站在一旁的柯志恩提起切割愛情摩天輪一事，並笑說「妳太小看了！」

韓國瑜說，全台灣愛情之河在高雄，如果發展愛情產業鏈，讓每一個台灣結婚的人都想來愛河拍張照片，這樣會繁榮婚紗禮服、糕餅店、飯店、計程車行業、夜市，因為只要想要結婚的台灣人都會想來高雄，而這就是他們當初設計愛情摩天輪的想法。

▲▼韓國瑜、柯志恩替許采蓁站台，台下韓粉瘋狂。（圖／記者賴文萱攝）

韓國瑜說，各位，流行歌90％都跟愛情有關，連續劇也是，所以他要跟柯博士道歉一下，是他沒跟她解釋清楚。最後，他也在台上向支持者喊話，「如果陳其邁連任，當天晚上大家就會說，這早就知道了，第2天全高雄沒人會討論，本來贏就是正常。但如果柯志恩贏了，隔天整個高雄大家都會炸鍋。」

▲韓國瑜、柯志恩替許采蓁站台。（圖／記者賴文萱攝）

韓國瑜說，陳其邁連任就好像是第一台八點檔連續劇，大家都知道劇情那都固定的，不要再看了；柯志恩若贏了，就是第二台八點檔連續劇，一直到聖誕節，明年春節、端午、中秋，全世界華人、全台灣都會在看高雄。所以，要讓高雄創造二次奇蹟，要轟動全台灣、震撼全世界的華人，一定要讓柯志恩高票當選。

▼國民黨高雄市議員候選人許采蓁競選總部成立。（圖／記者賴文萱攝）