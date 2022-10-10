那個男人回來了！韓國瑜現身力挺許采蓁　部屬警力曝光

記者陳宏瑞、賴文萱／高雄報導

年底九合一選戰進入倒數，前高雄市長韓國瑜選在今（10）日國慶日當天重返高雄，替高雄市議會前議長許崑源的女兒許采蓁輔選站台。這是韓國瑜在高雄的第一場公開露面競選行程，台下不少韓粉從傍晚就聚集等待，轄區警方不敢忽視韓粉的威力，總共動員了近百名員警到場，在周邊維護治安和交通，規模堪比市長級的競選場子。

▲前高雄市長韓國瑜（左五）為許采蓁（右六）站台造勢。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲許采蓁造勢活動吸引許多韓粉參加。（圖／記者陳宏瑞攝）

韓國瑜掀起的「韓流」在高雄聲勢驚人，韓粉的動員力和凝聚力更是讓人不敢小覷，儘管歷經罷韓運動和韓國瑜這兩年的沈潛，但警方仍是不敢大意。

▲韓國瑜（左三）、柯志恩（左二）站台許采蓁（右二）競選總部成立。（圖／記者賴文萱攝）

前議長許崑源的女兒許采蓁競選總部成立大會在五福路、民權路口空地舉行，由於場地並不大，因此也封鎖了3個車道作為緩衝，轄區警方從下午1點開始就派員到路口疏導交通，並隨時掌握現場狀況。

警方表示，總共動員的員警人數大約近百人，根據掌握的情資，並沒有太過熱情的民眾或其他政黨的人士會到場，因此評估情況相對單純，警方人力以維持交通為主。

至於晚會到場人數，警方不願正式評估，但私下透露應該在2000到3000人之間，以市議員等級的造勢晚會來看，算是相當盛大，因此派出的警力也有加倍。