蔣萬安倡議深蹲搭公車能減碳？　陳時中：連結牽強

▲蔣萬安當眾示範深蹲。（圖／記者黃國霖攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安日前拋出「深蹲20下換免費搭乘公車」政見，引發譁然，在網路上更被諸多網友訕笑。民進黨台北市長參選人陳時中10日晚間受訪表示，自己提倡全民運動，深蹲本身是好的運動，但要跟節能減碳連結就有點牽強，選戰如果變成深蹲，就有點偏離主題。

陳時中表示，深蹲本身是好的運動，但是選戰變成大家在深蹲，就有點偏離主題。他說，節能減碳有很多方法，例如像是大眾運輸油改成電等等，應該針對這些方向提出一些正確方法。

陳時中也說，自己一再提倡全民運動，但這是政策目標跟手段問題，不是深蹲不好，「我從來沒這樣講」，深蹲是好運動，但要跟節能減碳連結就有點牽強。

此外，陳時中競選團隊政策小組成員、立委洪申翰表示，早上記者朋友傳給我一段蔣萬安委員在國慶活動，為自己政見辯護而教學深蹲的影片，這畫面真的太滑稽，不忍卒睹。

洪申翰表示，蔣萬安發表的內容，理念是ok的，但理念講了很大段的時間後，後面就跳進一大堆龐雜的細項中，這個「深蹲20下換一張免費車票」就是被擺在這個茫茫細項的表格中，簡單來說，就是只想求酷求炫，但根本見樹不見林，更精準說，是無能抓住真正的關鍵戰略點。