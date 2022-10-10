快訊／韓國瑜回歸高雄！復出首秀獻戰友女兒　韓粉暴動：我們好想你

記者賴文萱、陳宏瑞／高雄報導

年底九合一選戰進入倒數，前高雄市長韓國瑜選在今（10）日國慶日當天重返高雄，替高雄市議會前議長許崑源的女兒許采蓁輔選站台。這是韓國瑜在高雄的第一場公開露面競選行程，台下不少韓粉從傍晚就聚集等待，在晚間正式上台致詞時，韓粉全暴動了，狂喊「我們好想你」、「韓總我愛你」、「韓市長歡迎回來」。

▲韓國瑜替許采蓁站台，出席競選總部成立大會助講。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼韓國瑜、柯志恩站台許采蓁競選總部成立。（圖／記者賴文萱攝）

今晚許采蓁競選總部成立大會於晚間7點半正式開始，國民黨大咖包含趙少康、李四川等都上台致詞替她助講。市長候選人柯志恩也出席致詞表示，很希望采蓁能繼承許議長的遺志，把她爸爸服務台灣人的精神流傳下去，而她站在這裡充滿很多感觸，因為別人的造勢場子都很大，有錢有資源，但他們沒有滿坑滿谷的動員，大家都是自發性地來支持，所以一定要承擔起使命。

在柯志恩致詞後，韓國瑜於晚間8點15分到場，主持人一宣布後，現場所有韓粉都瘋狂了，暴動狂喊我們很想你、韓總我愛你。

▼國民黨高雄市議員候選人許采蓁競選總部成立。（圖／記者賴文萱攝）

韓國瑜表示，他雖然沒有常在高雄，但很懷念過去的點點滴滴，他致詞時先是回憶過去跟許崑源議長的互動，懷念許議長的重情重義。他說，這次來高雄助講，是他的全台第一站，一定要留給采蓁。

此外，韓國瑜也替柯志恩強力拉票，他強調，如果陳其邁連任，大家就會講，高雄的結果早就知道，隔天沒人會討論，因為贏本來就是正常的，但如果柯志恩贏了，隔天整個高雄就會炸鍋，一起創造高雄二次奇蹟，他對高雄充滿期待。