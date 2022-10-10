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國慶焰火故宮南院施放　跨界結合水舞、光雕、無人機呈現

記者翁伊森／嘉義報導

2022國慶焰火10日在嘉義縣盛大展開，吸引25萬人從全國各地前來觀賞，總統蔡英文及立法院長游錫堃等貴賓也親自南下參與；蔡總統除讚許翁章梁所率領的嘉義縣政府團隊，將這次活動辦得有聲有色，更肯定翁章梁的施政成效，特別是與中央合作將嘉義轉型推出農工大縣，無人機國家隊，積極振興地方各級產業。

▲▼ 2022國慶焰火今晚閃耀嘉義！ 。（圖／記者翁伊森翻攝） 。

翁章梁說，感謝國慶籌備委員會2022國慶焰火施放選擇在嘉義縣，嘉義人充滿喜悅及光榮感，以辦喜事的心情，用心籌備迎接大家一起來慶祝國家的生日。18年前在陳明文委員在當縣長時，曾經在此施放國慶焰火，當時台糖的甘蔗田18年後已經變成重要的文化重鎮故宮南院，嘉義正在蛻變，新興科技將與傳統農業結合，嘉義正走向轉型的道路上。

▲▼ 2022國慶焰火今晚閃耀嘉義！ 。（圖／記者翁伊森翻攝） 。

▲2022國慶焰火搭配無人機科技閃耀嘉義。（圖／記者翁伊森翻攝） 

「農工大縣，正在實現！」翁章梁喊出，嘉義並沒有忘記我們是台灣糧食的角色，我們發展智慧農業，創立嘉義農業品牌嘉義優鮮，嘉義科學園區正在帶動同步開發的六個產業園區，還有蔡英文總統宣示無人機國家隊將設在嘉義。

▲▼ 2022國慶焰火今晚閃耀嘉義！ 。（圖／記者翁伊森翻攝） 。

翁章梁介紹，今年的國慶焰火首度跨界演出，空間結合故宮南院的建築與湖景，表演有焰火、水舞、光雕、無人機，以及台北愛樂管弦樂團的表演，編曲融入國軍、台灣與嘉義的特色，包含「守土衛國你我同行」、「農工嘉義領航起飛」、「相信自由勇往直前」、「衝出雲天世界同心」4個 ，今晚台灣最美麗的天空就在嘉義，希望大家看見嘉義的蛻變與成長，投資嘉義，正是時候！農工大縣，正在實現。

蔡英文致詞分享，嘉義有新的科學園區、新的建設方案，活動多代表嘉義縣的執政團隊很有企圖心，具有旺盛的活力，這就是嘉義人，恭喜嘉義有這麼好的執政團隊以及優秀的立委，將嘉義帶向轉型之路；暌違18年的國慶焰火再次在此舉辦，希望讓更多人看見嘉義縣的進步與改變。

▲▼ 2022國慶焰火今晚閃耀嘉義！ 。（圖／記者翁伊森翻攝） 。

今年國慶焰火主題為《守土衛國你我同行》，施放長達45分鐘、計2萬6千發，今年國慶焰火首度將國慶焰火進行跨媒介演出，空間景致上結合故宮南院建築、湖景，表演藝術上結合水舞、光雕、無人機，展現嘉義的人文與氣勢，同時讓嘉義縣全力推動的「無人機國家隊」呈現在國人面前。

▲▼ 2022國慶焰火今晚閃耀嘉義！ 。（圖／記者翁伊森翻攝） 。

本次特別邀請「台北愛樂管弦樂團」表演水上音樂會，編曲特別融入國軍、台灣及嘉義特色，大家將聽見嘉義在地名人伍佰、葉啟田的名曲「你是我的花朵、世界第一等、衝衝衝」以及「阿里山的日出」等經典名曲，讓嘉義的地、情、人、蘊四大軟實力被看見，展現出國慶焰火的無限可能，讓國慶焰火更引人入勝，現場民眾驚呼連連，直說看得很過癮。

▲▼ 2022國慶焰火今晚閃耀嘉義！ 。（圖／記者翁伊森翻攝） 。

LIVE／國慶焰火在嘉義！2.6萬顆高空焰火磅礡登場

LIVE／國慶焰火在嘉義！2.6萬顆高空焰火磅礡登場 國慶焰火睽違18年再度移師嘉義縣，不但有精彩的焰火秀，還有水舞光雕、無人機和台北愛樂管弦樂團表演，快來享受視覺與聽覺的雙重饗宴。（#交通號誌） 【相關新聞】 LIVE／國慶焰火在嘉義！2.6萬顆高空焰火磅礡登場　綻放故宮南院 https://www.ettoday.net/news/20221005/2355332.htm 國慶2.6萬顆高空焰火綻放嘉義　翁章梁：還有特色攤位、水舞光雕 https://www.ettoday.net/news/20221005/2352007.htm

ETtoday新聞雲發佈於 2022年10月10日 星期一

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