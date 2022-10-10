國慶寶寶！龍鳳胎女娃出生密碼「10101010」　父母笑了

▲茂盛醫院在嬰兒房擺上國旗，充滿國慶氣氛。（圖／茂盛醫院提供）

記者白珈陽／台中報導

今天是民國111年雙十國慶日，台中市茂盛醫院今上午出生6名新生兒，院方應景插上小國旗，整個嬰兒室都感染國慶氣氛，巧合的是，其中1名女娃在「10101010」呱呱墜地，成為名符其實的「國慶寶寶」！

台中茂盛醫院以生殖醫學聞名，院方指出，茂盛醫院今上午有4名孕婦、共生出6名國慶寶寶，包含2個自然產女娃，另外2對是試管雙胞胎，其中1個試管女嬰還是在上午10時10分出生，6名新生兒都很健康。

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茂盛醫院說，為了保護國慶寶寶，也特別贈送兒童防疫帽給6名新生兒，希望他們平安健康長大。嬰兒室還應景插上小國旗讓寶寶們和台灣同慶生日。目前還有1名要自然生產的孕婦仍在待產中，預計下午到晚間的時段可能就會生產，預估今年茂盛醫院的國慶寶寶會達到7位。

▲茂盛醫院今上午有6名國慶寶寶出生。（圖／茂盛醫院提供）

院方紀錄生產過程，今日6名新生兒，有3名女嬰、3名男嬰。第1個來報到的國慶寶寶是由32歲林太太以自然產方式在上午8時36分生下3100克健康女娃，媽媽說痛了一整天終於看到孩子平安出世，有點想哭，感覺身負重任，未來要為女兒的人生負責，躺在林太太身邊的女娃兒不停打哈欠，模樣非常可愛。

第2、3個出世的國慶寶寶則是試管雙胞胎，是在9時03分、9時04分陸續產下分別重達2720克、2860克的男孩，迎接第1胎的江氏夫婦結婚7年來一直無法自然受孕，1年前才到茂盛醫院做試管，首度植入就成功受孕，看到孩子真的非常感動。他說，原來太太的預產期就在這幾天，想說選在國慶日生產更有意義，讓孩子跟台灣一起過生日。

第4、5個同樣也是試管寶寶，林太太在10時09分、10時10分產下重達2680克男寶及2840女娃，林先生說，他們夫妻倆在3年前也在茂盛醫院生下第2胎的試管弟弟，還有自然受孕的10歲大女兒，因為在做試管療程時還留存有其他胚胎，所以去年又來植入，今年也順利產下龍鳳胎。

▲▼國慶寶寶新手爸媽。（圖／茂盛醫院提供）

上午最後生產的李太太則是在11時16分產下第一胎是2920克的女娃，這也是夫妻倆的第1個孩子，笑說「女兒是故意從昨晚等到現在才願意出來見人！」

李茂盛院長呼籲已婚夫婦可申請試管補助方案，儘早透過先進的人工生殖技術，只要植入1顆胚胎就有高達近9成的單胞胎活產率，也鼓勵民眾結婚半年期間若未能自然受孕，就可以求助醫院，申請擴大試管補助方案，不但減輕求孕的醫療費用，也能透過先進的人工生殖技術，快速達成求子心願。