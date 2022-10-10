前養老院長私吞入住費　81歲阿嬤慘被「丟包網咖」數週

▲該名婦人被發現時全身虛弱，所幸經治療後已無大礙。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本某老人安養中心的前院長先後5次假冒1名81歲老婦人的名義，向政府申請安養中心的入住補助金，然而卻沒有安排老人住進機構，反而是私吞這筆錢，並把老人丟包在網咖長達數週。市公所10月發現老人根本沒有入住安養機構，連忙報警，警方才在網咖找到身體極為虛弱的老人，並將其送往醫院治療，同時在隔日逮捕該名前院長。

根據《朝日新聞》報導，該名81歲高齡女性自2019年起接受政府的生活保護補助，而曾經擔任安養中心院長的61歲嫌犯佐藤篤在5月2日至9月5日間，先後5次假冒老婦人的名義，向埼玉縣川口市公所申請住宅補助金，並謊稱婦人入住安養機構，然而實際上，卻讓婦人住在網咖內，不法所得高達28萬6200日幣（約新台幣6.2萬元）。

川口市公所因長期聯絡不上老人，驚覺有異，確認後發現婦人根本沒有入住安養中心，因此通報警方。警方隨後投入調查，並在7日晚間於埼玉市的一間網咖發現身體虛弱的婦人，同時在數小時後，尋獲在附近的嫌犯。

該名婦人隨即被送往醫院治療，目前仍在住院中，不過已經沒有大礙。據悉，她被丟包在網咖內至少數週。警方8日依詐欺嫌疑逮捕佐藤篤，但他被逮後卻聲稱，自己並未詐欺，拿到的補助金都是用在婦人身上。警方表示，佐藤篤5次都是親自到市公所領取補助金，接下來將繼續調查兩人認識的經過與詳細事件過程。

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