日本自由行明正式解禁！　6大重點一次看：這款APP必下載

▲日本11日正式開放自由行。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

歷經2年多的邊境管制後，日本11日終於要重新開放自由行與免簽證入境，並取消每日入境人數上限。許多哈日族早已訂好機票，準備重遊日本，但在疫情期間入境規定不斷修改，不免讓人有所困惑，《ETtoday新聞雲》就為您整理了日本旅遊最新的6大重點與規定。

下載MySOS APP

所有入境日本的旅客都被要求在赴日的2週內下載並安裝MySOS，並在航班抵達日本的6小時內填寫個人資料，同時上傳3劑疫苗接種證明或是PCR陰性報告。

不再需要隔離

在10月10日以前，日本根據各國疫情風險區分成紅、黃、藍三個類別，而所有旅客在入境日本時仍須遵照不同類別地區的檢疫規定。不過11日將正式取消相關規定，即使是來自在此之前被列為高風險地區的旅客，只要符合規定，就不需要隔離。不過在入境時出現新冠症狀的旅客仍需在機場接受核酸檢測。

旅客不再需要透過旅行社代訂行程

日本自11日起全面開放自由行，旅客不再需要透過旅行社代訂住宿與機票。

重新開放免簽證旅遊

日本在疫情期間暫停所有免簽證協議，但11日起將重新開放，因此由日本外務省指定的68個國家與地區的護照擁有者，將不再需要向日本政府申請旅遊簽證。

打滿3劑疫苗者不須提供入境前PCR檢測結果

日本政府9月修改入境規定，免除已經接種3劑以上疫苗的旅客入境前的PCR檢測要求，不過未接種疫苗的旅客仍須提交在抵達日本72小時前的PCR檢測報告。

接種新冠疫苗

日本仍在持續擴大新冠疫苗的認可清單，截至目前為止已開放施打滿3劑輝瑞、莫德納、AZ、嬌生、科興、國藥以及康希諾等。值得注意的是，日本尚未將高端疫苗列入，不過只要「4劑內有3劑符合日本規定」依然能免PCR入境日本。

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