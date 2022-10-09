超過4成日本人「靠1管道」認識結婚對象！　比婚友社還有用

▲日本婚活文化盛行，意指將結婚當作找工作一樣，積極尋找對象。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者王佩翊／編譯

日本特有的婚活文化源於「結婚活動」的縮寫，指為了結婚而進行的各項活動，其中包含聯誼或相親等，而婚活一詞的出現，也代表日本人為了達成結婚這個目標上所付出的努力。日本一項最新研究則調查了，成功結婚的人究竟是透過何種管道認識現在的另一半，其中交友軟體、婚活APP等竟然榮登第一名，甚至有超過40%的受訪者都是靠網路交友認識自己的現任伴侶。

根據《日刊現代》報導，日本公司RECRUIT於9月發表了「2022年度婚活實態調查」結果，其中有40.2%的受訪者坦言是透過線上交友軟體或網站認識現任配偶，遠遠多過婚友社、聯誼或是朋友介紹等。

▲調查報告指出，有超過40%的人是透過交友軟體找到結婚對象。（示意圖／取自免費圖庫xFrame）



研究團隊表示，雖然目前仍有人對於網路交友抱持強烈抵抗感，但實際上相較於以往，有許多人都是依靠網路認識新對象。報導稱，如今已經不是「考慮是否要使用交友軟體」，而是不得不使用交友軟體來拓展交友圈的時代了。

其次則是婚友社，占整體34.1%。而從第3名開始的比例都未超過20%，分別為20%的朋友介紹、19.5%的擁有相同興趣的對象以及18.3%在婚活活動中認識。

值得注意的是，在前一年的調查結果中，相親為第3名，沒想到只過1年就掉到第9名，如今只剩8.1%的受訪者是靠相親認識現任配偶。

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