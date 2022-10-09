我很少見到孫子們…日本療養院聘3歲以下童工　85歲嬤感動泣

文／翁申霖／今周刊

全球面臨少子化、高齡化海嘯來襲，尤其日本更出現超高齡化的現象，導致療養院數量一年比一年暴增，為了不讓老年人的生活受到孤立，日本福岡一間療養院想出奇招，特地招募超可愛的「寶寶員工」與阿公阿嬤歡度另類的天倫之樂，如此鮮活的互動也有助於長輩延緩退化。一名85歲的老奶奶開心地說，平常喜歡編織和看電視，但看到嬰兒和幼童來時，她願意放下一切與他們共度時光。

位於日本福岡縣北九州市一家療養院「Ichoan Nursing Home」，裡頭約有120名老齡住民，年紀最大的為101歲，根據《紐約時報》（The New York Times）報導，該間療養院負責人Kimie Gondo表示，由於數十年來青壯年人口不斷外移，導致當地老人退休後更顯孤獨，為了掃除這樣的陰霾，實現健康終老的目標，Kimie Gondo想出了奇招，那就是「招募嬰兒職員計畫（赤ちゃん職員）」。

應徵條件： 1.0～3歲幼童「資格：0～3歳で、日本語でおはなしがうまくできないこと」 2.工作內容是陪老人家散步、互動「仕事内容：老人ホームの中のお散歩」

之所以會有這樣的構想，現年58歲的Kimie Gondo解釋，去年的某一天，她帶著自己剛出生沒多久的孫女來到療養院，發現院內的爺爺奶奶都圍了過來，看著小寶寶的一舉一動，甚至重拾好久不見的微笑，和樂融融的景象觸動了Kimie Gondo的心，同時也心疼這群長輩沒有親人陪在旁的寂寞與孤單，因此才決定要招募附近社區的嬰幼兒一起來「工作」。

這群「小童工」（baby workers）在工作後有薪水領嗎？據悉，只要來工作的寶寶，都可以獲得免費的尿布、配方奶粉、寶寶照片，以及附近咖啡店折價券等做為謝禮。

「我很少見到我的孫子們，來到這裡可以和這些幼兒互動，對我來講真的超棒的」，一名85歲的老奶奶Kyoko Nakano這麼說，住進這間療養院超過1年的她，平常喜歡織毛線或看電視，但她表示，只要看到嬰兒和蹣跚學步的幼童來訪時，她願意放下一切正在做的事情，享受「孫子們」承歡膝下的快樂，藉此一解對家人的思念。

「可愛，不知道該說什麼，真的好懷念」、「很可愛，讓我想起了小時候的日子」……療養院裡的爺爺奶奶看到寶寶來時都綻放了笑容；據《紐約時報》報導，一份研究報告指出，社交互動與老年人孤獨感減少、智力衰退延遲、血壓降低以及死亡風險下降有關，跨世代社交（Socializing across generations）也被證明可以鼓勵老年人多笑、多說話。至於小朋友本身，這些互動能夠促進個人發展。

Kimie Gondo說，目前療養院內有32名小職員，其中最小的僅2個月大。Kimie Gondo提到，來這邊上班的寶寶，「媽媽要全程陪在一旁，他們不需遵守任何工作規則，想幾點下班都可以，上班到一半想倒頭就睡也沒關係，想哭鬧就鬧，想要老人哄抱也可以主動討抱，主要是可以陪伴這些老年人一起散步、玩遊戲。」在孤獨且枯燥乏味的生活中，爺爺奶奶一致認為孩子們為他們帶來活力與光明。

Kimie Gondo這項新創舉也讓她發現，不只令療養院裡的老年人重拾活力和歡笑，也拯救了這群全職母親的辛苦。她觀察到社區裡4歲以下寶寶還無法上托嬰中心或幼兒園，單靠媽媽一個人在家24小時照顧真的非常辛苦，寶寶也會缺少玩伴和團體生活體驗，而療養院的做法可以直接解決跨世代的社會問題。

由於這些小職員成為住民最好的陪伴與慰藉，「我希望他們上小學或國中後，還是可以像回家一樣，隨時造訪這裡」，Kimie Gondo向《CNN》這麼說。

日本正面臨高齡化與人口萎縮的危機，據日本總務省2022年發布的統計數據，日本總人口在去(2021)年減少了64.4萬人，降幅為1950年來最大。此外，全國47個都道府縣中，有45個都出現75歲（含）以上人口比例，超過15歲（含）以上人口比例的現象。

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