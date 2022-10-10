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快訊／蔡英文預告疫後台灣不會風平浪靜　最後2年要打造「四大韌性」

▲▼總統蔡英文國慶演說。（圖／記者周宸亘攝）

▲總統蔡英文國慶演說。（圖／記者周宸亘攝）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文10日於雙十國慶發表國慶談話時表示，疫後的台灣，下波挑戰當前，她要打造韌性國家，但她也坦言，這一局能夠化險為夷，並不代表下一局就會風平浪靜，下一個階段的挑戰更大，更需要沉著面對。她表示，在她任期的最後，不僅要持續站穩「四個堅持」的立場，更要在經濟產業、在社會安全網、在民主自由體制、在國防戰力，打造更精實的「四大韌性」。

蔡英文表示，今天是中華民國111年的國慶，也是中華民國立足台灣以來的第七十三個國慶日。她說，過去兩年多，對抗疫情一直是國家最大的挑戰，所以，今天一開始，她同樣要感謝在疫情期間，為防疫工作付出、共同撐過這段艱辛過程的國人同胞，「你們每一位，都是防疫的英雄」。

蔡英文表示，今年國慶日的氣氛，和前兩年有很大的不同，再過三天，邊境管制即將放寬，台灣和世界各國之間將恢復正常往來，這也意味著，我們將擺脫疫情的陰霾，邁向正常生活。

蔡英文說，過去兩年多，疫情衝擊了全世界，對於因為疫情而離開的國人，我們都同感不捨和哀痛；他們的離去也提醒著我們，永遠有做得更好的空間。但跟很多國家相比，因為有大家攜手合作，團結守護彼此，讓台灣的防疫表現獲得世界的肯定。

不過，蔡英文表示，因為疫情受到穩定控制，台灣的經濟才能穩健成長。再加上以創新和轉型為導向的發展策略，解決了長期以來經濟動能不足的問題。

蔡英文說，台灣在全球衰退中逆勢成長，2021年的經濟成長率6.57%，是近年來最佳成績。今年的IMD世界競爭力評比，台灣排名全球第七，「每千人研發人力」指標，是世界第一。

在經濟發展的成果，蔡英文說，這反映在政府的財政收入，從2018年以來，中央政府的歲計賸餘已經連續四年突破千億元。去年更寫下近三千億元的最佳成績。她強調，財政的穩健，讓我們有更多的資源，可以投入基礎建設、提升科學研究、強化國防戰力，並且建構更完整的社會安全網。

蔡英文認為，這些成就，是所有國民共同的努力，身為總統，她要感謝今天在場的所有貴賓、各界領袖，還有兩千三百萬台灣人民，謝謝大家對民主的參與和對國家的貢獻。

蔡英文強調，疫情沒有擊倒台灣，反而讓世界看見台灣的韌性，「我們不只守住了疫情，更把台灣往前推進了一步，成為我們心中更好的國家」。

蔡英文認為，下波挑戰當前，要打造韌性國家，但正如棒球比賽，這一局能夠化險為夷，並不代表下一局就會風平浪靜。走過了上階段的疫情風暴，下一個階段的挑戰更大，更需要我們沉著面對，共同解決。

蔡英文說，疫後的世界秩序正在劇烈變化，目前歐美各國正苦於通貨膨脹和隨之而來的經濟衰退；台灣的通膨，雖然還在可控制範圍，但我們仍然必須因應全球經濟衰退的變局。

蔡英文表示，在此同時，全球供應鏈重組，仍在進行當中，台灣雖然在半導體以及資通訊軟硬體的領域，已經取得關鍵地位；但在其他領域也必須快步跟上，才能立於不敗之地。另外，極端氣候帶來的異常災變，也提醒我們，必須要建立更能夠快速應變的機制。

蔡英文指出，在經濟局勢之外，烏俄戰爭持續進行；中國在南海、東海，以及台灣海峽的軍事行動，衝擊印太地區的和平穩定，「我們絕不能忽視，軍事的擴張，正在挑戰自由民主的世界秩序，這些變局都跟台灣息息相關」。

蔡英文強調，台灣正處在變局之中，我們不能抱著僥倖的心態，台灣必須堅定民主立場，審慎做足準備，隨時因應瞬息萬變的情勢。

因此，蔡英文說，回顧過去，正是因為台灣的韌性，我們才能夠度過疫情的挑戰，「未來兩年，在我任期的最後，我們不僅要持續站穩『四個堅持』的立場，更要在經濟產業、在社會安全網、在民主自由體制、在國防戰力，打造更精實的『四大韌性』。」
 

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