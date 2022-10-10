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為什麼叫「橘色惡魔」答案揭曉　網看完表演懂了：可以每年邀請嗎

記者曾筠淇／綜合報導

雙十國慶大會今（10）日登場，中華文化總會今年特別邀請有「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高校吹奏部來台演出。對此，就有網友感到好奇，橘色惡魔這個名稱是怎麼來的？另外也有大票網友看完表演後，不禁大力激讚，「難得從頭到尾看完的表演」、「邊跑邊吹，真的很威」。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「為什麼要叫橘色惡魔」為題發文，提到今天國慶大會有很多穿著橘色制服的表演者，為什麼要叫橘色惡魔，而不是叫橘色天使？貼文一出，便有網友推測，「比賽的時候對其他學校而言，他們是惡魔」、「跟他們比賽時，就知道為什麼是惡魔了」、「因為比賽常勝軍，他笑稱他們惡魔」。

▲▼日本京都橘高校吹奏部被稱為「橘色惡魔」的由來 。（圖／翻攝中華文化總會臉書）

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▲文化總會解釋「橘色惡魔」的命名原因。（圖／翻攝自Facebook／中華文化總會）

事實上，文化總會日前就曾解釋，「京都橘高等學校吹奏樂部」是日本管樂大賽的常勝軍，由於團員身穿橘色制服，所以有「橘色惡魔」的稱號，而這個名稱也是對他們「超強實力的一種致敬、一種尊稱！」

日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫也曾介紹，橘高校吹奏部約有100多名成員，其中90%以上是女生，表演時都穿著橘色制服。就算有團員背著10幾公斤的樂器，團員們也會繼續微笑，並做出整齊、高難度的舞蹈動作。

▲▼日本京都橘高校吹奏部「橘色惡魔」來台國慶表演。（圖／記者周宸亘攝）

▲網友看完表演後，紛紛大讚。（圖／記者周宸亘攝）

而「惡魔」2字，即指屢次擊敗各校獲得金獎，不給其他學校機會。矢板明夫也提到，橘色惡魔在日本相當有人氣，每年都會舉辦定期公演，在網路販售千張門票，且常在1分鐘內就售完。

不少網友看完橘色惡魔的表演後，也在PTT上驚呼，「這步伐真的強」、「切割走位，有夠猛又整齊」、「這跑位好炫」、「可怕的實力」、「那氣氛真的很棒又開心熱情」、「可以每年都邀請嗎」、「全場無冷場」、「連退場都很猛」、「日本真的誠意滿滿欸」。其中更有網友讚嘆，「這體力跟肺活量有夠強」、「邊跑邊跳邊吹，還要顧隊形，超強」、「肺活量太強」。

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