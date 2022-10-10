幕後／蔡英文國慶講稿源自親筆手稿　5關鍵字要打破大陸框架新常態

▲總統蔡英文國慶演說。（圖／記者周宸亘攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文10日上午完成長達約30分鐘的國慶演說，她採取「立場堅定、態度穩健」的一貫風格，以對民主自由價值的堅持，和建構國家韌性、爭取國際信任等，有意破除中國大陸意圖框架兩岸及印太局勢的新常態。據了解，本次講稿共可歸納5個關鍵字，包括：韌性、穩健、民主、科技與台灣。

在國慶日後三天，也就是10月13日，台灣的邊境管制將放寬，代表台灣正式進入後疫情時代，準備邁向正常生活，台灣面對世界供應鏈重組，疫後經濟問題迫在眉睫；而在此同時，年初烏俄戰爭，乃至美國眾議院議長裴洛西來台後，中國在台海周邊發動的軍事演習，以及即將到來的中國二十大等，對國際局勢可能都有重大影響。

因此，蔡英文今年國慶的演說，不僅只是對台灣人民發表談話，更是向北京當局，以及國際社會傳達台灣的立場。因此，蔡英文今年國慶講稿，可歸納出5個關鍵字，包括：韌性、穩健、民主、科技與台灣。

首先，第一個關鍵字「韌性」，正是蔡英文今年國慶演講的主軸，闡述兩年多來，台灣在防疫、經濟等各項領域的表現，已經成為備受世界肯定的「堅韌之島」；而接下來的任期，蔡英文以持續打造「韌性國家」，作為國家整體發展目標。

在蔡英文提出的「四大韌性」的內容中，源自於蔡英文自己在今年四、五月間的親筆手稿，原本是要在五二〇就職週年當天所發表的談話內容。

不過，當時台灣正遭逢Omicron變種病毒株的疫情衝擊，蔡英文及執政團隊全力投入防疫工作；因此，蔡英文僅在視察防疫行程中，略為闡述，「接下來的兩年任期，執政團隊會持續地，全方位地建構更有韌性的國力」。

時至今年國慶，國門也即將解封，蔡英文與幕僚團隊構思講稿時，她將當初的構想完整論述，提出持續強化「經濟產業」、「社會安全網」、「民主自由體制」、「國防戰力」等「四大韌性」總目標。

府方人士表示，對於「政策控」的蔡英文，她從過去、現在乃至未來，條理分明地闡述政府持續強化「四大韌性」的17個政策面向，政策上射出了「17支箭」，呼籲全民共同冷靜以對，因應疫後世界秩序的劇烈變化，打造更為強韌的國家。



第二個關鍵字「穩健」方面，主要闡述蔡英文在兩岸關係立場的堅定與態度的穩健。府方人士說，蔡英文採取了「立場堅定、態度穩健」的一貫風格，以對民主自由的價值堅持，和積極建構國家韌性，爭取更多的國際信任，破除中國意圖用來框架兩岸及印太局勢的「新常態」。

蔡英文除重申，要持續站穩去年所提出的「四個堅持」外，也傳遞出台灣的堅定立場，那就是：國土主權不退讓、民主自由不妥協、兵戎相見絕對不是兩岸選項、台海現狀不能被破壞改變。

與此同時，府方人士說，蔡英文理性地面對疫後兩岸交流的發展，表達期待在兩岸邊境解封後，能夠逐步恢復兩岸人民的健康有序交流，進而舒緩台海緊張的情勢。

府方人士指出，現狀被中國單方面地破壞，並非常態；因此，並沒有所謂的新常態，站穩台海和平穩定的現狀，是今年蔡英文兩岸論述的主軸，而蔡英文也認為，這不僅是國際社會的共同期待，更是兩岸的共同責任。



第三個關鍵字「民主」方面，蔡英文認為，要用民主對外定位台灣，對內強化社會韌性，府方人士說，縱然面對選舉年的政黨激烈競爭，蔡英文仍是展現了「蔡總統」的角色高度。

府方人士表示，蔡英文關注台灣民主體制的自由與透明被利用，而遭受滲透干擾，但仍不忘感謝朝野各界及全體國人的努力，讓世界肯定台灣。更提醒北京當局不要誤判，不要誤認台灣人民，對民主自由的堅持是可以妥協的；進而試圖利用政黨之間的激烈競爭，來分化台灣社會。

府方人士說 ，因此蔡英文在提及台灣的「民主韌性」時，強調民主韌性是守護台灣的關鍵，進而提出強化民主韌性的「三部曲」：首先，是讓自由民主體制成為全民共識；其次則是強化資訊的透明、強化錯假訊息的辨識；第三即是持續深化國際合作、緊密連結民主盟友。

另外，蔡英文也在講稿中重申，台灣會挑起自我防衛的責任，我們不會坐等命運被決定，我們也會和盟友，共同維護區域的安全及穩定。府方人士強調，這是蔡英文從今年民進黨黨慶演講以來的鋪陳，民主之於台灣的意義在於：對外，民主是定位台灣的國際角色，對內，更是強化社會韌性的核心戰略。

第四個關鍵字「科技」，是強調台灣是全球供應鏈重組可信賴的安全夥伴。府方人士表示，這是蔡英文首度對全球半導體供應鏈重組，向國際傳遞清晰的訊息，蔡英文曾經在接受日媒《文藝春秋》專訪時點出，台灣半導體產業的競爭優勢，即在於「高度成熟的產業聚落」和「獨特的商業模式」兩項關鍵因素。

因此，在這兩項因素下，蔡英文一方面要讓台灣半導體產業在人才及技術取得領先地位；同時，不過度競爭，而與其他企業構築相互的合作關係，讓台灣能夠協助全球，在半導體供應鏈重整上進行「最佳的配置」。

因此，蔡英文認為，在疫後民主供應鏈重塑的進程中，台灣是可信賴的安全夥伴，而這就是蔡英文所說的，「半導體製造聚集在台灣，不會是風險；而是全球半導體布局的關鍵之鑰」。



最後，第五個關鍵字回到「台灣」，闡述蔡英文要如何給未來更好的國家，給世界一個更好的台灣。府方人士表示，蔡英文並未忘記她在2020年勝選當晚的承諾，她說會留下一個「更好的國家」，這兩年多來，防疫讓世界肯定台灣，經濟讓世界需要台灣，變局讓世界支持台灣。

府方人士說，蔡英文把這些成就，歸功於台灣人民的團結努力，而她仍不忘持續推動政策，說接住每一位需要協助的國民，是政府無可迴避的責任；她也期許，要讓自由民主體制，成為牢不可破的全民共識，並期盼每一位國民，都是國家的守護者。當國民團結一致，「我是台灣人」是光榮、也是驕傲。

府方人士指出，蔡英文身為總統，她也向國際社會喊話，明確表達台灣的經濟、安全、民主，與全世界密不可分的連動性，台灣的經濟更發展，全球供應鏈就更完整而堅韌，台灣的安全更鞏固，區域和全球就更能和平繁榮，台灣的民主更深化，世界自由民主陣營就更穩固。

該人士說，蔡英文延續去年國慶演所說的，「讓台灣成為世界的台灣」，更進一步地，要「給世界一個更好的台灣」，而這個「更好的台灣」，就是「更有韌性的台灣」。