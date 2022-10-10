直擊／兩國國旗輝映！台日國會議員遊行　獨缺國民黨立委

▲台日國會議員遊行展現台日友好。（圖／記者周宸亘攝，下圖同）

記者呂晏慈、陶本和／台北報導

雙十國慶大會上午在總統府前廣場熱鬧展開，會末主題表演階段，由日本國會跨黨派友台團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司、立法院副院長蔡其昌率領台日國會議員走上凱道遊行，揮舞中華民國國旗及日本國旗，總統蔡英文眉開眼笑，頻頻向台下比讚、揮手致意，今天包括民進黨、台灣民眾黨、時代力量立委均派代表與會，獨缺國民黨籍立委參與。

今天上午在日本京都橘高等學校吹奏樂部表演落幕後，日華議員懇談會、立法院台日交流聯誼會走上凱道進行祝賀遊行，雙方揮舞中華民國及日本國旗，展現台日友好的氛圍。蔡英文、副總統賴清德、立法院長游錫堃紛紛起立揮舞國旗致意，蔡更頻頻向台下豎起大拇指，然而國民黨立委卻缺席此次遊行。

根據《ETtoday東森新聞雲》現場拍攝畫面，今天包括民進黨立委蔡其昌、柯建銘、管碧玲、王美惠、羅致政、陳歐珀、鍾佳濱、黃世杰、洪申翰、吳玉琴、台灣民眾黨立委、邱臣遠、時代力量立委王婉諭、陳椒華等人均參與遊行，獨缺國民黨籍立委。不過，司儀在介紹時仍說，台日交流聯誼會從1992年成立至今，已經擁有95名會員，現由民進黨立委邱議瑩、國民黨立委陳玉珍、台灣民眾黨立委蔡壁如與時代力量立委陳椒華擔任副會長。

▼台日國會議員遊行。（圖／記者黃克翔攝，下圖同）