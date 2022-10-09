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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨挨轟「全黨打一人」　高虹安得票率預測數仍居第一

▲▼高虹安 立法院選舉第10屆第6會期召集委員 經濟委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨新竹市長參選人高虹安。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安因論文抄襲爭議引來敵方陣營連日猛攻，讓黨主席柯文哲不滿狠嗆民進黨「用國家機器打高虹安一人」。而今，新竹市長參選人得票率預測出爐，高虹安得票率預測數以38.51%仍居第一，且沒有下滑。

根據TPOC台灣議題研究中心資料，新竹市長參選人得票率預測，高虹安38.51%、沈慧虹33.17%、林耕仁28.32%，分析原因有二，首先，綠營繼續傾巢出動，除了指控高虹安靠特權進北一女，還有稱她未加入北一女樂儀旗隊，卻難獲支持，這從沈慧虹得票率預測數值沒有提升可以看得出來。

第二，高虹安被綠營修理，除了同黨大力聲援之外，有趣的是，國民黨也加入戰場給予支持，高虹安正負聲量得以平衡，藍營沒有落井下石，也是高虹安支持度沒有掉下來的原因。

有關高虹安論文抄襲爭議，資策會原先表示學術用途無授權問題，但資策會執行長卓政宏5日卻稱，引用資策會研究論文高達8成，若高虹安不處理就會走法律途徑。

對此，高虹安回應，資策會稱其論文有「雷同8成」絕非事實，更痛批資策會改口是「政治力介入的結果」。而針對高虹安說法，資策會7日再發3點聲明強調，他們立場始終一致，「高委員引用本會論文，恐已逾越合理使用範圍。」

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