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藍綠都在看！張善政南桃總部成立藍軍要角力挺　攜手大團結破謠言

▲張善政南桃總部成立藍軍要角力挺　

▲張善政南桃總部成立藍軍要角力挺。（圖／張善政競辦提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨桃園巿長參選人張善政8日晚間與尋求連任的議長邱奕勝合體，於中壢區舉行張善政南區和邱奕勝競選總部成立大會。南區競選總部主委、立委魯明哲高喊「前進市政府要靠張善政；守住市議會要靠邱奕勝」，呼籲桃園人1126支持張善政高票當選市長、邱奕勝再連任議長，現場數萬名藍軍支持者，齊擊加油棒力挺，展現團結氣勢。

▲張善政南桃總部成立藍軍要角力挺　

▲張善政南桃總部成立藍軍要角力挺，攜手大團結破謠言。（圖／張善政競辦提供）

包括前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、前縣長吳志揚、總統府前副秘書長羅智強、北市議員王鴻薇等人都出席助講，立委鄭麗文及洪孟楷則擔綱晚會主持人炒熱氣氛，現場旗海飄揚，展現藍軍大團結氣勢。

▲張善政南桃總部成立藍軍要角力挺　

▲拚桃園善好，藍營大團結。（圖／張善政競辦提供）

晚會開始，競選總部主委呂玉玲、北區競選總部主委萬美玲、南區競選總部主委魯明哲及立委張育美等陸續上台致詞，13區國民黨籍市議員候選人也相繼出席，隨著活動持續進行，民眾不斷湧入現場幾乎水泄不通。將近八點，黨主席朱立倫、市長候選人張善政及議長邱奕勝在旗隊及支持者簇擁下進場，支持者高喊張善政凍蒜、邱奕勝凍蒜、市長好、議長好沒停過，光是進場就走了20多分鐘，可謂將晚會氣氛拉到高點。

▲張善政南桃總部成立藍軍要角力挺　

▲數萬民眾湧入造勢會場。（圖／張善政競辦提供）

在議長邱奕勝致詞懇託之後，張善政隨即以「最幸福的桃園，最善良的台灣」為主軸致詞。八分鐘的演講，聚焦在六大主題，包含「幸福桃園、善良台灣，為市民看到小問題」、「全面檢視公安、終結豆腐渣工程」、「解決交通問題 幸福里程+1280 月票」、「桃園債台高築 讓經理人工程師來解決」、「無懼抹黑、民進黨網軍、鄭文燦施壓」、「讓公義戰勝私利、讓善良戰勝邪惡」等主張。

▲張善政南桃總部成立藍軍要角力挺　

張善政強調：他最近接連指出桃園市政出現的問題，對手鄭運鵬卻說，張善政只看「小問題」。請問鄭運鵬：運動場館天花板坍塌，是小問題嗎？公共建設上百件缺失一直沒有改善，是小問題嗎？觀光成績旅遊人次六都吊車尾，是小問題嗎？尤其是118 位小朋友被打錯疫苗，這是小問題嗎？張善政表示，自己是工程師出身，從不打馬虎眼「實事求是，解決問題」是他的信念，不管大問題、小問題，只要是市民的問題，都是我當市長要解決的問題。

張善政也舉桃園運動中心游泳池五百多天修不好，八德運動中心羽毛球場天花板坍塌，蘆竹國民運動中心超過百項缺失等施工品質為例，表示當選市長之後，會立即全面檢視桃園公共工程安全，「結束綠色執政，終結豆腐渣工程」是他的承諾。

▲張善政南桃總部成立藍軍要角力挺　

張善政更暢談未來執政的首要就是交通政策，他說因為民調顯示，桃園人最不滿意的第一名就是交通問題。張善政說，他提出「幸福里程+1280月票」要來解決桃園塞車問題。針對桃園負債1400多億，張善政以「債台高築」四個字形容，強調未來為以企業家精神，努力招商引資來經營桃園，改善桃園的財政，因為唯有健康的財政，桃園的發展才能長長久久走下去。

面對進來對手的抹黑造謠，張善政語重心長的說：「我張善政可以受委屈，但台灣人的善良不能受委屈」。他知道，有句話叫「進了廚房，就不要怕熱」，但讓他難過的是，民進黨為了保護自己黨的私利，不惜傷及無辜，網軍、側翼、綠營媒體，鋪天蓋地，全面的污衊與抹黑，民進黨就是不折不扣最大的是非製造機，希望桃園鄉親在年底關鍵時刻一同讓民進黨下架。

最後張善政呼籲，希望用民意打敗民進黨的黨意，用公義來打敗民進黨的私利，用善良打敗民進黨邪惡的網軍，今年年底有信心，也一定會贏得選戰，請桃園鄉親用選票找回臺灣的善良跟公義，也請桃園鄉親11月26號放心將桃園交給他，讓他帶大家一起打拼，一起打造幸福的桃園，捍衛台灣的善良。

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