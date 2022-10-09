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曾是深綠戰友！鄭寶清北桃總部成立　民進黨創黨大老紛紛現身力挺

▲鄭寶清北桃總部成立，民進黨創黨大老力挺。（圖／鄭寶清競辦提供）

▲黃金春(左)呼籲桃園人不要怕被查水錶，站出來力挺鄭寶清。（圖／鄭寶清競辦提供）

記者楊淑媛／桃園報導

無黨籍桃園市長參選人鄭寶清8日晚間於桃園區莊敬路上，成立北區競選總部。民進黨創黨大老前立委許國泰等人相繼到場力挺，同聲痛批民進黨違背創黨精神，現已沈淪墮落，為了桃園的建設與發展，鄭寶清退黨參選市長，呼籲桃園人力挺，讓鄭寶清帶領桃園經濟起飛、領航台灣。

▲鄭寶清北桃總部成立，民進黨創黨大老力挺。（圖／鄭寶清競辦提供）

鄭寶清也以母雞帶小雞的方式，帶領桃園市的4位市議員參選人游智彬、袁慧心、陳品杰及蔡惠蘭共同造勢演講，期一起當選為桃園的未來發展共同打拼，為桃園市民的納稅血汗錢看緊荷包，不要重蹈鄭文燦市長執政8年，亂搞公共工程、品質低劣，造成危及市民安全的覆轍，更不願意看到桃園財政惡化，繼續重演。

▲鄭寶清北桃總部成立，民進黨創黨大老力挺。（圖／鄭寶清競辦提供）

鄭寶清保證當選後，ㄧ定會全力撤查這些可能涉嫌貪瀆的官商勾結弊端，該移送法辦就立即移送法辦，為民除大害。鄭寶清也承諾，當選桃園市長後一定會落實他的政見有：敬老津貼1萬元，國中小學兒童營養午餐免費及青年購屋頭期款政府扛等為讓市民安定，生活美好。

▲鄭寶清北桃總部成立，民進黨創黨大老力挺。（圖／鄭寶清競辦提供）

包括：前立委許榮淑、前新竹縣長范振宗、前新竹市長施性忠、前台南縣長、台北市長參選人蘇煥智、前立委廖學廣、許國泰、魏耀乾、前桃園農田水利會會長黃金春、台灣民意基金會董事長游盈隆教授等民進黨創黨人士，紛紛上台為鄭寶清助講，同時揭露已經違背創黨精神、沈淪墮落的今日民進黨面目，籲選民看清楚。

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