楊鎮浯合體女戰神！一早現身大本營掃街　支持者沿路高喊：凍蒜

▲金門縣長楊鎮浯角逐連任，今早合體女戰神掃街拜票。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

金門縣長楊鎮浯日前登記參選角逐連任，而今（9）日早由擔任競選團隊主任委員的立委陳玉珍陪同掃街拜票，並且來到楊鎮浯的大本營「金城東門菜市場」，充分展現出了兩人的超高人氣，沿街都有民眾比出大拇指，高喊加油凍蒜。

楊鎮浯一早立委陳玉珍及金城鎮長李誠智、東門里長、在地長老、社區理事長等大批支持者的陪同下，回到大本營「金城東門菜市場」進行掃街拜票，也讓一大早的東門菜市場更加熱鬧，楊鎮浯也像「回家」一樣，親切的跟這些老鄰居打招呼拜票，也有到市場採購的民眾不斷比出大拇指，高喊加油凍蒜。

楊鎮浯2018年底縣長選舉時拿下8137票，大勝陳福海的5916票，而以過往的選舉結果來看，只要在人口最多的金城鎮得票勝出，最後就都能贏得縣長大位。根據日前公布的民調，楊鎮浯領先陳福海約14個百分點，而網路「2022選戰溫度計」，到昨（8）日為止，楊鎮浯也以近十個百分比（45.2%比36.5%）勝過陳福海，而在未來事件交易所，楊鎮浯更是大勝一倍，以$74對$38的比數，遙遙領先陳福海。

從現況而言，楊鎮浯的力道明顯比主要對手陳福海，在陸戰、空戰上都來的強勁，加上金城鎮大票倉對楊鎮浯的好感度極高，搭配上陳玉珍的振臂一呼，楊鎮浯的選情相對明朗，不過後續仍還有近四十多天的選舉期間，例如小三通是否能復航等議題，仍牽動著金門縣長最後的選舉結果，只能說，各方候選人都得再加把勁，步步為營，才有機會勝出。