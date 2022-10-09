　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

楊鎮浯合體女戰神！一早現身大本營掃街　支持者沿路高喊：凍蒜

▲▼ 金門縣長楊鎮浯角逐連任，今早合體女戰神掃街拜票 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門縣長楊鎮浯角逐連任，今早合體女戰神掃街拜票。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

金門縣長楊鎮浯日前登記參選角逐連任，而今（9）日早由擔任競選團隊主任委員的立委陳玉珍陪同掃街拜票，並且來到楊鎮浯的大本營「金城東門菜市場」，充分展現出了兩人的超高人氣，沿街都有民眾比出大拇指，高喊加油凍蒜。

楊鎮浯一早立委陳玉珍及金城鎮長李誠智、東門里長、在地長老、社區理事長等大批支持者的陪同下，回到大本營「金城東門菜市場」進行掃街拜票，也讓一大早的東門菜市場更加熱鬧，楊鎮浯也像「回家」一樣，親切的跟這些老鄰居打招呼拜票，也有到市場採購的民眾不斷比出大拇指，高喊加油凍蒜。

▲▼ 金門縣長楊鎮浯角逐連任，今早合體女戰神掃街拜票 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼ 金門縣長楊鎮浯角逐連任，今早合體女戰神掃街拜票 。（圖／記者林名揚翻攝）

楊鎮浯2018年底縣長選舉時拿下8137票，大勝陳福海的5916票，而以過往的選舉結果來看，只要在人口最多的金城鎮得票勝出，最後就都能贏得縣長大位。根據日前公布的民調，楊鎮浯領先陳福海約14個百分點，而網路「2022選戰溫度計」，到昨（8）日為止，楊鎮浯也以近十個百分比（45.2%比36.5%）勝過陳福海，而在未來事件交易所，楊鎮浯更是大勝一倍，以$74對$38的比數，遙遙領先陳福海。

從現況而言，楊鎮浯的力道明顯比主要對手陳福海，在陸戰、空戰上都來的強勁，加上金城鎮大票倉對楊鎮浯的好感度極高，搭配上陳玉珍的振臂一呼，楊鎮浯的選情相對明朗，不過後續仍還有近四十多天的選舉期間，例如小三通是否能復航等議題，仍牽動著金門縣長最後的選舉結果，只能說，各方候選人都得再加把勁，步步為營，才有機會勝出。

►吳宗憲用這台唱卡啦OK！「WU所不在藍芽喇叭」6960元　輕巧方便隨時聽歌＋歡唱

ET快訊
百萬性感網紅「誤刷」317萬元沙發！　哭求網友抖內3000萬
慶功變惡夢！爛醉學妹驚醒「下體有異樣」　學長下場曝
搶打次世代疫苗！年輕人需要第4劑？　醫說話了
加油刻意找「中油直營店」！過來人揭關鍵考量：不只油品有差
炎亞綸深夜自白「出道17年黑暗面」！2件事救贖他　3萬人讚爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨挨轟「全黨打一人」　高虹安得票率預測數仍居第一

全台最大茶博會南投登場　許淑華籲區塊鏈+傳統工藝創「南投學」

快訊／侯友宜、朱立倫同台了　「兩人熱情相擁」將替藍議員造勢

楊鎮浯合體女戰神！一早現身大本營掃街　支持者沿路高喊：凍蒜

馬英九喊兩岸非兩國　學者反問：你當的是「岸主」？

馬斯克喊設「台灣特別行政區」　陸委會：台灣人民不會接受

周玉蔻復出打蔣！轟蔣萬安「說謊」6歲見宋美齡　倒數24小時踹共

影／國慶光雕最末配樂曲目詢問度爆表！　濁水溪公社神曲重出江湖

時代力量陳薇仲競選總部成立　黃國昌：不必在藍綠爛蘋果中選1

北市選舉砲火猛烈！陳時中坦言對部分抹黑心痛　「我不打負面選戰」

闖鬼樓直播稱遭遊民追殺　警傳喚「晚安小雞」送辦

8歲弟51秒拚體能挑戰　網讚嘆：國軍需要你！

《原子少年》小孩捲風波首現身！　「台上落淚」成員集體鞠躬

車上吃漢堡被誤認嫌犯！　美國男遭警狂開槍險沒命

好青春！國慶預演搶先看　北一女中VS.日本橘色惡魔

謝和弦成立競選總部高喊「哈們」　秀臉上刺青...一堆人中槍XD

爸招手垂耳兔蹦跳入座　天天坐隔壁一起吃飯

熱血港生徒步環島100天 她讚台灣人情味：很值得

高雄海產店深夜大亂鬥　醉友因「太貴」怒翻4桌

遊客拍照遇鵝亂入嚇壞　表情裝鎮定下秒就落跑

民進黨挨轟「全黨打一人」　高虹安得票率預測數仍居第一

全台最大茶博會南投登場　許淑華籲區塊鏈+傳統工藝創「南投學」

快訊／侯友宜、朱立倫同台了　「兩人熱情相擁」將替藍議員造勢

楊鎮浯合體女戰神！一早現身大本營掃街　支持者沿路高喊：凍蒜

馬英九喊兩岸非兩國　學者反問：你當的是「岸主」？

馬斯克喊設「台灣特別行政區」　陸委會：台灣人民不會接受

周玉蔻復出打蔣！轟蔣萬安「說謊」6歲見宋美齡　倒數24小時踹共

影／國慶光雕最末配樂曲目詢問度爆表！　濁水溪公社神曲重出江湖

時代力量陳薇仲競選總部成立　黃國昌：不必在藍綠爛蘋果中選1

北市選舉砲火猛烈！陳時中坦言對部分抹黑心痛　「我不打負面選戰」

鍾麗緹遭瘋傳「買226萬裙子被威脅離婚」　張倫碩氣炸拍片回應

快訊／高雄又停電！電纜故障再釀禍　「1200戶」受影響

台中美學再升級　推動跨局處設計導入平台

科技廠分紅入袋！鴻海員工平均連2年領逾百萬

中國無法超美輿論躍上檯面！串起又散落　那一個中國經濟美夢

一張專輯就解散！《全明星4》曾奕翔吐心聲　疫情中砸百萬創業　

回顧張曼玉5個經典角色！從清純阿娥到時髦蘇麗珍　每個時代最美記憶

近3年國慶連假國道「撞出339起車禍」　飆升5成！3大肇因出爐

民進黨挨轟「全黨打一人」　高虹安得票率預測數仍居第一

全台最大茶博會南投登場　許淑華籲區塊鏈+傳統工藝創「南投學」

路口擦撞！休旅車「空中轉一圈」　下秒轉正急煞...駕駛竟淡定下車

政治熱門新聞

蔣萬安稱6歲見宋美齡　周玉蔻轟「說謊」

馬斯克喊設「台灣特別行政區」　陸委會回應

陳時中「這項民調」拿第一　他看了昏倒：到底要怎麼辦？

影／張善政造勢遊覽車畫面曝！鄭運鵬競辦：撒錢租來的？

民進黨立委認了：陳時中「馬英九上身」

北市選舉砲火猛烈！陳時中坦言對部分抹黑心痛　「我不打負面選戰」

柯文哲稱台灣根本沒有戰爭準備　「講抗中保台就想到義和團」

陳時中稱「有痛跟我講」　館長：我講了像被性侵

周玉蔻回歸衝擊選情？　柯文哲笑開懷：她讓民進黨全台再掉5%

影／國慶光雕最末配樂曲目詢問度爆表　神曲重出江湖

陳薇仲競總成立　黃國昌：不必藍綠選1

柯志恩選情低迷…藍營基層鬆動「挺邁」！

徐巧芯宣傳車「連切2車道」　違規影片曝光

幫許家蓓站台宣傳婦幼政見　陳時中：加倍行動、加倍努力

更多熱門

相關新聞

鄭寶清北桃總部成立　綠創黨大老力挺

鄭寶清北桃總部成立　綠創黨大老力挺

無黨籍桃園市長參選人鄭寶清8日晚間於桃園區莊敬路上，成立北區競選總部。民進黨創黨大老前立委許國泰等人相繼到場力挺，同聲痛批民進黨違背創黨精神，現已沈淪墮落，為了桃園的建設與發展，鄭寶清退黨參選市長，呼籲桃園人力挺，讓鄭寶清帶領桃園經濟起飛、領航台灣。

張善政南桃總部成立　藍軍團結破謠言

張善政南桃總部成立　藍軍團結破謠言

藍營疑遭鎖定　縣長鄉鎮市長頭像被盜

藍營疑遭鎖定　縣長鄉鎮市長頭像被盜

蔣萬安稱6歲見宋美齡　周玉蔻轟「說謊」

蔣萬安稱6歲見宋美齡　周玉蔻轟「說謊」

江啟臣＋柯志恩＋謝龍介到場挺周佳琪

江啟臣＋柯志恩＋謝龍介到場挺周佳琪

關鍵字：

2022九合一大選2022金門縣長2022金門縣

讀者迴響

熱門新聞

艾成墜樓案外案！住戶出3倍錢「沒師父敢來」

重機「黑絲女神」跑山逆向　驚傳帽碎人亡

鍾明軒證實赴美國留學！剛出機場「直接嚇到」

加油刻意找中油直營店！過來人揭關鍵考量

大咖女星被爆超雙面！　《大學生》班底嚇到退出節目

10級強風來了　恐秋颱共伴探16℃時間曝

直擊AV現場導演代打演私密處除毛

阿翔老婆安親班接孩「穿超辣」照片曝！

吳奇隆、劉詩詩撇7年婚變　1舉動男方挨罵

直擊／2萬人擠爆河濱　高爾宣也在等泫雅：她很辣，真的辣！

女三寶賠慘！卡死軌道害自強號壞了

即／北韓發射「不明彈道導彈」！

黃子佼「養兒方知電費貴」！收到帳單嚇壞

劉若英唱一半「不速之客突闖入」　工作人員衝上台

一夜連2震　最大規模4.0、震度3級

更多

最夯影音

更多
闖鬼樓直播稱遭遊民追殺　警傳喚「晚安小雞」送辦

闖鬼樓直播稱遭遊民追殺　警傳喚「晚安小雞」送辦
8歲弟51秒拚體能挑戰　網讚嘆：國軍需要你！

8歲弟51秒拚體能挑戰　網讚嘆：國軍需要你！

《原子少年》小孩捲風波首現身！　「台上落淚」成員集體鞠躬

《原子少年》小孩捲風波首現身！　「台上落淚」成員集體鞠躬

車上吃漢堡被誤認嫌犯！　美國男遭警狂開槍險沒命

車上吃漢堡被誤認嫌犯！　美國男遭警狂開槍險沒命

好青春！國慶預演搶先看　北一女中VS.日本橘色惡魔

好青春！國慶預演搶先看　北一女中VS.日本橘色惡魔

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面