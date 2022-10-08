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斗六「市長盃」網球錦標賽開打　150名選手熱力拼搏

▲斗六市長林聖爵為提升運動風氣，致力於推動各項運動賽事，提供市民多樣化的運動競技機會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市長林聖爵為提升運動風氣，致力於推動各項運動賽事，提供市民多樣化的運動競技機會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

111年度斗六「市長盃」網球錦標賽於今（8）日在市立網球場熱力開打，上午舉行開幕典禮接續進行精彩賽事。斗六市公所表示，賽事共16隊報名參賽，近150名選手在球場上奮力拚博，盡情揮灑汗水，展現斗六運動城市的活力，稍早冠軍出爐：社會組「斗棒網球聯隊A」、壯年組「小博士」、長青組「小博士」。

斗六市長林聖爵表示，為扎根基層網球運動，推展網球運動人口，特舉辦「市長盃」網球錦標賽，多年來皆由斗六市公所與斗六市網球早友會、斗六國中共同合辦，為網球選手提供球技交流之舞台，今年新增長青組競賽，鼓勵65歲以上長者一同展現運動活力，讓不同世代間得以傳承經驗並相互提攜。

斗六市公所除提供報名者參加獎外，各組冠、亞、季軍還能獲得獎盃及獎品；斗六市民代表會主席胡克勤亦援例加碼「最佳精神獎」以資鼓勵。期待吸引各方優秀選手競技交流。斗六市公所表示，市長林聖爵自上任以來，為提升運動風氣，致力於推動各項運動賽事，提供市民多樣化的運動競技機會。

市長林聖爵強調，希望藉由各項體育活動，鼓勵市民朋友們培養良好的運動習慣，發揚運動家精神，進而提升品德修養，讓斗六市成為健康的幸福城市。

斗六市公所於稍早公布賽後成績：
社會組
冠軍：斗棒網球聯隊A
亞軍：友土營造C
季軍：斗棒網球聯隊C
最佳精神：斗棒網球聯隊E

壯年組
冠軍：小博士
亞軍：友土營造
季軍：斗棒網球聯隊
最佳精神：斗六早友D

長青組
冠軍：小博士
亞軍：斗六早友A
季軍：斗六早友B
最佳精神：斗六早友C

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