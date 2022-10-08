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社會 社會焦點 保障人權

以前一起跳陣頭...現在同賣毒咖啡　598包交貨前被繳獲...全沒了

記者邱中岳／台北報導

北市士林分局日前接獲線報，有2名男子平時為陣頭成員，在近月突然轉行賣毒咖啡包，主要在雲林、嘉義等地販售，且數量都非常龐大，警方在4日晚上8時許前往雲林斗六攔下2人，起獲598包毒品咖啡包，2人供稱，透過網路購買，在宅配到府，才剛準備轉手就被警方查獲。

▲▼警方鎖定2名陣頭好友，在雲嘉地區販售毒品咖啡包，於是在4日南下逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方鎖定2名陣頭好友，在雲嘉地區販售毒品咖啡包，於是在4日南下逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，18歲的鄭姓男子與詹姓同夥，平時主要活動在雲林、嘉義一帶，但卻被人指出，近月從事毒品咖啡包買賣生意，士林分局立刻在4日前往雲林斗六，鎖定鄭姓2人行蹤一路尾隨，當街攔下2人並從包包內起獲598包毒品咖啡包，總重量達2.7公斤。

▲▼警方鎖定2名陣頭好友，在雲嘉地區販售毒品咖啡包，於是在4日南下逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲陣頭好友改賣毒品咖啡包，最後被警方查獲598包毒咖啡包。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方訊後將2人依照毒品罪嫌移送地檢署偵辦，據了解，鄭、詹2人，透過網路以6萬元的價格，向不知名人士購買598包毒品咖啡包，與下游談妥8萬元交易，賺取中間的差價利潤，但是才剛出門就被警方逮捕，也查扣毒品咖啡包以及手機等證物。

警方指出，2人大量進口毒品咖啡包，壓低成本價格，再轉手賣出獲利，而2人將毒品咖啡包價格壓在1百多元，流入黑市可能落在每包3百至5百元之間，警方也將循線追查2人毒品來源。

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