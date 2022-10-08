老司機「1千8玩0.3套」色情服務　40分排毒剛結束...就被逮了

▲紓活館暗營色情交易，按摩女幫男子做「0.3套」色情性交易遭警查獲快閃遭警攔獲送辦。（圖／記者林悅攝）

記者林悅、劉人豪／台南報導

台南市警方昨(7日)在中西區金華路三段某按摩紓活館，查獲1對男女進行性交易，並將現場櫃臺負責人、男顧客及女按摩師帶回調查，全案依違反刑法妨害風化罪及社會秩序維護法調查送辦。

警方日前探訪獲報，在金華路三段某按摩紓活館疑藉經絡調理、腳底按摩等名義，違法從事色情性交易。經連日派員探訪後，於7日下午在現場埋伏，發現1名男顧客先在店家外來回徘徊後進入消費，在40分鐘後低頭急匆匆走出店外之際，員警上前實施攔檢，當場查知其與紓活館內之曾姓女按摩師剛從事完俗稱「0.3套」之色情性交易。(0.3套指的是女服務生有穿衣服為男客打手槍。)

▲該店周邊並裝設多支監視鏡頭，藉以監控及規避警方之査緝。（圖／記者林悅攝）

警方調查，40歲曾姓女按摩師以每小時900元金額來幫不特定客人從事經絡調理按摩，於7日15時許幫陳姓男客按摩時，期間再以加節加價900元之代價，來幫37歲陳姓客人進行「0.3套」色情性交易，900元金額再以店家350元、女侍550元來抽，臨檢當中也發現該店周邊並裝設多支監視鏡頭，藉以監控及規避警方之査緝。

員警當場查扣色情交易所得1800元及帳冊等證物，王姓櫃檯負責人依刑法妨害風化罪移送偵辦；另曾姓女按摩師與陳姓男顧客則依社會秩序維護法裁處重罰。

▲按摩紓活館疑藉經絡調理、腳底按摩等名義違法從事色情性交易。（圖／記者林悅攝）