台南殺警案首度開庭　殉職勇警胞兄：死10個林信吾也難消心頭恨

▲台南地院審理台南殺警案召開準備庭，被害員警凃明誠、曹瑞傑的家屬，當庭怒罵凶嫌林信吾要「進棺材、下十八層地獄、死十個林信吾也難消心頭恨」，並請求法官速判林信吾死刑。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南地院審理林信吾殺警案，7日上午召開準備庭，受害員警凃明誠、曹瑞傑的多名家屬出庭，其中曹瑞傑的胞兄曹瑞龍，當庭怒罵凶嫌林信吾要「進棺材、下十八層地獄」、「死十個林信吾也難消心頭恨」，並請求法官速判林信吾死刑。

法官問林信吾為何殺人，行凶當時是否林信吾先持刀靠近員警凃明誠，或凃先對他噴辣椒水。林信吾沈默一下，坦承殺人並認罪，稱自己殺人是喝酒受又到辣椒水刺激，憤而砍殺對方，至於到底是他先持刀靠近員警，或員警先對他噴辣椒水刺激他，林信吾推稱自己也不知道，當時自己像發狂一般，無法控制自我。林信吾還稱有寫信給法官，表示後悔，希望法官判他死刑。

法官詢問被害家屬意見時，殉職警凃明誠的姊姊凃怡欣說，弟弟被林信吾殺害，她們全家都十分痛苦，當檢察官出示起訴書時，她都不敢細看，一想到弟弟死亡過程的痛苦歷歷，檢察官所唸的每一字每一句，就會讓他聯想到凃、曹2人之死有多大的痛苦。但今天出庭聽完全程都在談凶嫌林信吾的控制能力鑑定，這更令家屬感覺「心好痛！」。

殉職警曹瑞傑的胞兄曹瑞龍大罵林信吾狡辯，殺人還以喝酒作掩飾犯行，更當庭怒罵凶嫌林信吾要「進棺材、下18層地獄」、「死10個林信吾也難消心頭恨」，家屬一定要看林信吾進棺材才甘心，請求法官速判處死刑。

台南市警二分局民權派出所警員凃明誠、曹瑞傑，2022年8月22日追捕竊車嫌犯時，被林信吾持刀襲擊刺殺，因公殉職，凶嫌林信吾23日清晨在新竹客運站被台南市警方等位逮捕到案，檢方依殺人等罪嫌對林信吾起訴，並向刑庭求處死刑。